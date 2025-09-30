Άδωνις, Σαμαράς και… Λατινοπούλου στο ίδιο μενού

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει βρει τη δική του φόρμουλα για να μιλάει πολύ, χωρίς να λέει… τα πάντα. Στα Παραπολιτικά 90,1, λοιπόν, δήλωσε πως έχει αποφασίσει να μην σχολιάζει τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Με ένα «ναι μεν, αλλά» που άφηνε ωστόσο αρκετό χώρο για να ερμηνευτεί.

«Εγώ στον κ. Σαμαρά έχω ευγνωμοσύνη», είπε, θυμίζοντας ότι ήταν ο άνθρωπος που του ξανάνοιξε την πόρτα της ΝΔ και τον έκανε υπουργό. Και γι’ αυτό θεωρεί, όπως τόνισε, «δεύτερο» να του ασκήσει κριτική. Ωστόσο, όταν έφτασε η κουβέντα στο σενάριο νέου κόμματος, παραδέχτηκε χωρίς περιστροφές: «Είναι αδύνατο να υποθέσω ότι αν έκανε πράγματι κόμμα ο Αντ. Σαμαράς δεν θα προξενούσε βλάβη στη ΝΔ».

Το δια ταύτα; Ο Άδωνις βλέπει τον κίνδυνο του κατακερματισμού, αλλά ποντάρει πως «σε έναν τόσο μεγάλο κίνδυνο χάους, αυτό μπορεί να λειτουργήσει και θετικά για τη ΝΔ». Δηλαδή, όποιος θέλει σταθερότητα, στο τέλος θα στραφεί στον Κυριάκο.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ρωτήθηκε και για την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Της αναγνώρισε «ισορροπημένες θέσεις» σε διάφορα θέματα, από τα Τέμπη μέχρι την Ουκρανία, αλλά έβαλε «κόφτη» στο σενάριο συγκυβέρνησης: «Δεν θα την έβλεπα, όχι».

Με λίγα λόγια, ο υπουργός Υγείας έστειλε μήνυμα «ευγνωμοσύνης» στον Σαμαρά, «αποστασιοποίησης» από τη Λατινοπούλου και «πίστης» στον Κυριάκο.

Όλα σε μια συνέντευξη – κοκτέιλ, με μπόλικες σπόντες για το τι φοβούνται στη ΝΔ πίσω από κλειστές πόρτες.

Το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης

Κάποτε ήταν η Ελλάδα. Την θέση της πήρε η Ιταλία, η οποία τώρα παραδίδει τη σκυτάλη στη Γαλλία. Και μιλάμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Η αλλαγή πρωθυπουργών σαν να είναι πουκάμισα και η αδυναμία της να εφαρμόσει δημοσιονομικές αλλαγές, έχουν καταστήσει τη Γαλλία, το νέο μαύρο πρόβατο.

Κάτι που αποτυπώθηκε με ευκρίνεια μετά την υποβάθμιση της γαλλικής οικονομίας από τη Fitch.

Πόσο πιο χαμηλά μπορεί να φτάσει δεν το ξέρει κανείς. Αλλά σίγουρα τα πράγματα για τη Γαλλία δεν είναι πλέον τόσο ευοίωνα και το αποδεικνύουν με κάθε ευκαιρία οι αγορές...

Πετρέλαιο θέρμανσης

Σε δύο βδομάδες θα ξεκινήσει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Πού θα κυμανθούν, όμως, φέτος οι τιμές;

Με βάση τις τρέχουσες τιμές, αναμένεται να ανοίξει πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα με τα περσινά. Στο 1,10 με 1,15 ευρώ ανά λίτρο.

Η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης αναμένεται να ανοίξει ένα μήνα αργότερα, στα μέσα Νοεμβρίου.

Από τις αρχές του 2026, χαμηλότερες τιμές θα δουν και 19 ακριτικά νησιά του Αιγαίου με τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30%.

Ο Γιάννης με Covid, οι Μπακς με… Zoom

Στο Μιλγουόκι μετρούν αντίστροφα για τη νέα σεζόν, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα λείπει από τη μεγάλη βιτρίνα: τη media day της ομάδας. Ο Greek Freak, που μόλις πριν λίγες μέρες χάρισε στην Εθνική το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket, κόλλησε κορονοϊό και δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει ακόμα στις ΗΠΑ.

Έτσι, οι φωτογραφίες με τις νέες εμφανίσεις και οι ατάκες στους δημοσιογράφους θα γίνουν… χωρίς αυτόν. Εκτός κι αν βγει στην οθόνη, μέσω Zoom, για να απαντήσει στα ερωτήματα – ένα virtual cameo που θα κρατήσει τους Μπακς «δεμένους» με τον σταρ τους μέχρι να γυρίσει στο γήπεδο.

Με λίγα λόγια, το training camp ξεκινά χωρίς τον Γιάννη παρόντα στο παρκέ, αλλά με όλη την ομάδα να ξέρει καλά: με ή χωρίς media day, η σεζόν τους περνάει ξανά από τα χέρια του.

Δικαιολογημένα απούσα

Μπορεί να λείψει από τις επόμενες συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η αντιπρόεδρος Μαρία Συρεγγέλα, αλλά η απουσία της είναι απολύτως αιτιολογημένη. Αυτές τις μέρες βρίσκεται στο Στρασβούργο, στη φθινοπωρινή Σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου εκπροσωπώντας τη χώρα μας - ως μόνιμο μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας - θα μιλήσει για την έκθεση που ετοιμάζει για τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν. Με την επιστροφή της, θα φορέσει τον πιο αγαπημένο της «τίτλο», εκείνον της μαμάς.

Έχοντας λάβει επίσημη άδεια από τη Βουλή, θα ταξιδέψει για να βοηθήσει τον 18χρονο γιο στο επόμενο βήμα της ζωής του, τις φοιτητικές σπουδές.

Άλλωστε κάθε γνήσια Ελληνίδα μάνα, θέλει να σιγουρευτεί ότι «το παιδί είναι καλά». Λίγες μέρες απουσίας, λοιπόν, αλλά με σημαντικές αφορμές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.