Το κόμμα Σαμαρά: Μύθος ή επερχόμενο update;

Το ερώτημα «θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς;» έχει γίνει το πιο πολυσυζητημένο κουίζ της πολιτικής πιάτσας (εντάξει, μαζί με το αν θα κάνει νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας). Στο παρασκήνιο, πάντως, η κουβέντα ξεκινά ανάποδα: «Ο Σαμαράς δεν έφυγε από τη ΝΔ – η σημερινή ΝΔ τον έδιωξε», όπως λέει φίλος του.

Έτσι μπαίνει στο τραπέζι το αφήγημα περί «εργοστασιακών ρυθμίσεων» που –κατά τους συνομιλητές του– πρέπει να επιστρέψουν στην παράταξη.

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν δείχνει διάθεση να «ρίξει την κυβέρνηση»· ξέρει πόσο τον στοίχειωσε το ’93 και δεν σκοπεύει να το ξαναζήσει. Αντιπαρατίθεται, όμως, ευθέως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο δεν αναγνωρίζει ως «φυσικό αρχηγό της ΝΔ». Το νέο κόμμα, αν γεννηθεί, δεν θα έχει στόχο το κοινοβούλιο· θα έχει στόχο τον Κυριάκο.

Και το πιο χαρακτηριστικό; Συνομιλητές του ξεκαθαρίζουν: «Αν ο Μητσοτάκης έφευγε από την ηγεσία πριν από εκλογές, το κόμμα Σαμαρά δεν θα είχε λόγο ύπαρξης». Με άλλα λόγια, όλα παίζονται πάνω σε ένα όνομα.

Η τράπουλα ανακατεύεται, λοιπόν. Αλλά το κόλπο δεν είναι να μοιραστούν νέα χαρτιά. Είναι να φύγει ο ντίλερ.

Ο Σαράκης και τα «30 εκατ.» της Novartis

Όταν ο Παύλος Σαράκης βγήκε από την πίσω πόρτα της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος φρόντισε να αφήσει πίσω του... βόμβες. Θύμισε τότε στους πάντες ότι ο πρώην βουλευτής του κόμματος είχε εισπράξει «αστρονομική αμοιβή» – κάπου στα 30 εκατ. ευρώ – από τις ΗΠΑ, ως δικηγόρος των προστατευόμενων μαρτύρων στη σκευωρία της Novartis.

Κι αν όλα αυτά έμοιαζαν με πολιτική σπέκουλα, τα «πόθεν έσχες» ήρθαν να ανάψουν νέες φωτιές: το 2024 ο κ. Σαράκης δηλώνει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 18.442.402 ευρώ. Για να έχουμε μέτρο σύγκρισης, την προηγούμενη χρονιά είχε δηλώσει… 179.000 ευρώ.

Εύλογη ερώτημα: αν τα 30 εκατ. ισχύουν, πού πήγε το υπόλοιπο ποσό; Από το κόμμα που τον διέγραψαν μιλούν για βαριές φορολογικές υποχρεώσεις, άλλοι για «μοιρασιά» με τους προστατευόμενους μάρτυρες. Όπως και να ’χει, η αριθμητική δεν βγαίνει.

Το μόνο σίγουρο είναι πως, χάρη στη Novartis, ο Παύλος Σαράκης εκτοξεύτηκε στην κορυφή της λίστας των πιο πλούσιων βουλευτών της Βουλής. Ένα πολιτικό θρίλερ με σκοτεινά επεισόδια, που μάλλον έχει συνέχεια.

Φοροαπαλλαγές με στεγαστικό twist

Έρχονται νέα μέτρα στο πλαίσιο της τριετούς φοροελάφρυνσης για ιδιοκτήτες ακινήτων που διαθέτουν κλειστά ακίνητα στη μακροχρόνια μίσθωση.

Η απαλλαγή ισχύει για ιδιοκτήτες που θα ενοικιάσουν κατοικίες που ήταν κενές για τουλάχιστον τρία χρόνια καθώς και κατοικίες που τα προηγούμενα χρόνια ήταν προς εκμετάλλευση στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Η απαλλαγή ισχύει για κατοικίες με επιφάνεια το πολύ έως 120 τ.μ. Αν ο ενοικιαστής έχει περισσότερα από δύο τέκνα, για κάθε παραπάνω τέκνο το όριο αυτό θα αυξάνεται κατά 20 τ.μ.

Η απαλλαγή ισχύει εφόσον οι ενοικιαστές συνάψουν τριετή σύμβαση. Αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει από τη κατοικία, η απαλλαγή θα συνεχιστεί μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας αν εντός τριμήνου ο ιδιοκτήτης συνάψει τριετή μίσθωση κύριας κατοικίας με νέο ενοικιαστή.

Το twist; Η απαλλαγή θα ισχύει πλέον και για μισθώσεις τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας, εφόσον οι ενοικιαστές είναι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως εκπαιδευτικοί, ένστολοι, νοσηλευτικό προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης δεν θα χάνει τη φοροαπαλλαγή αν εντός εξαμήνου συνάψει νέα σύμβαση τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας.

Υποχωρούν οι τιμές των ναύλων στα εμπορεύματα

Μετά τις πολύ υψηλές τιμές, κυρίως λόγω των επιθέσεων Χούθι στη Διώρυγα του Σουέζ αλλά και την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο Ιράν, οι τιμές των εμπορευματοκιβωτίων υποχωρούν.

Στη μείωση των τιμών επιδρούν επίσης οι δασμοί Τραμπ, η επιβράδυνση της ζήτησης και η υπερπροσφορά χωρητικότητας από τις παραδόσεις νέων πλοίων.

Τις καθοδικές τιμές επηρεάζουν και οι διακοπές στην Κίνα, όπου τα εργοστάσια θα παραμείνουν κλειστά από σήμερα και για οχτώ ημέρες

AI με… πολιτικό αλγόριθμο στο Ωδείο Αθηνών

Στις 8 Οκτωβρίου το Ωδείο Αθηνών θα θυμίζει περισσότερο πολιτικό πάνθεον παρά ακαδημαϊκή εκδήλωση.

Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης παρουσιάζει τον συλλογικό τόμο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου» και, όπως μαθαίνουμε, έχει απευθύνει προσκλήσεις στους πάντες: από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κώστα Καραμανλή, μέχρι τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλοι περιμένουν να δουν αν θα «κουμπώσουν» τα πολιτικά τετ-α-τετ.

Γιατί άλλο να μιλάς για τεχνητή νοημοσύνη κι άλλο να δεις στην ίδια αίθουσα Μητσοτάκη–Σαμαρά ή Τσίπρα–Βενιζέλο να κάθονται λίγες σειρές πιο δίπλα.

Αν μαζευτούν όλοι, η συζήτηση για τους αλγόριθμους θα περάσει μάλλον σε δεύτερη μοίρα. Οι πραγματικοί «υπολογισμοί» θα γίνονται στις πολιτικές γωνίες του αμφιθεάτρου.

Πηγή: skai.gr

