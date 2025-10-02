Το βιβλίο του Αλέξη: Εξομολόγηση ή… πρόβα για comeback;

Το βιβλίο του Αλέξη: Εξομολόγηση ή… πολιτικό comeback;

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, που θα κυκλοφορήσει αρχές Δεκεμβρίου από τις εκδόσεις Gutenberg. Επισήμως πρόκειται για μια προσωπική μαρτυρία, ανεπίσημα όμως πολλοί το διαβάζουν ήδη ως πρόβα επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο.

Σε έντεκα κεφάλαια, ο Τσίπρας ξεδιπλώνει το παρασκήνιο του 2015, τις άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τις αποφάσεις για το δημοψήφισμα, αλλά και την πορεία μέχρι την έξοδο από τα μνημόνια. Δεν αποφεύγει –αντιθέτως– να ασκήσει αυτοκριτική, αλλά δεν λείπει και η αιχμηρή αποτίμηση της ήττας του 2019, όπως και των εσωτερικών κρίσεων που ακολούθησαν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι το τελευταίο κομμάτι: η «πυξίδα» του για την επόμενη μέρα της Αριστεράς και της χώρας. Εκεί όπου αρκετοί βλέπουν όχι απλώς καταγραφή εμπειριών, αλλά το νέο πολιτικό μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα.

Για να δούμε λοιπόν: θα μείνει στις σελίδες του Gutenberg ή θα μεταφραστεί ξανά σε πολιτική πράξη;

Και τώρα… η βόμβα

Πάντως, κατά πως φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας είναι έτοιμος να τραβήξει το χαλί καθώς –όπως διαρρέεται– θα παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα σε λίγες εβδομάδες.

Η κίνηση αυτή δεν θα είναι απλώς «συμβολική». Ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να δείξει πως ξεκινά από την αρχή, παραδίδοντας την καρέκλα με την οποία επανεξελέγη, για να ανοίξει χώρο στο καινούργιο που ετοιμάζει (εδώ που τα λέμε, δεν θα μπορούσε να πράξει διαφορετικά. Πώς θα μπορούσε να είναι βουλευτής ενός κόμματος και συγχρόνως να δημιουργεί ένα άλλο...)

Οι πληροφορίες λένε ότι έχει βάλει μπροστά τις μηχανές για τη δημιουργία νέου κόμματος – με χρονικό ορίζοντα το 2026, ακόμη κι αν στο μεταξύ υπάρξουν πρόωρες εκλογές. Και, όπως ξεκαθαρίζει ο ίδιος, δεν θα είναι «ΣΥΡΙΖΑ Νο2», αλλά κάτι πιο φρέσκο, στον χώρο του κέντρου και της κεντροαριστεράς.

Συνομιλητές του μιλούν για κόμμα «εξωκοινοβουλευτικό», δηλαδή χωρίς νυν βουλευτές – θα δεχθεί μόνο όσους παραιτηθούν παραδίδοντας την έδρα τους, ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα. Κάτι που προφανώς αφήνει εκτός όσους έχουν συγκρουστεί μαζί του, από τον Πολάκη μέχρι τον Φίλη και τον Τσακαλώτο.

Οι ίδιες πηγές παραδέχονται ότι ο πήχης δυσκολεύει πολύ, αφού με τέτοιες «ρήτρες» περιορίζεται η δεξαμενή στελεχών. Αλλά βάζουν τον πήχη των εκλογικών προσδοκιών πολύ ψηλά: διψήφιο ποσοστό και… δεύτερη θέση.

Το ερώτημα είναι αν το βιβλίο του Τσίπρα θα μείνει στα ράφια των βιβλιοπωλείων ή θα είναι το προοίμιο μιας επιστροφής που θα ανακατέψει ξανά την πολιτική τράπουλα.

Και στο Μαξίμου;

Δεν το κρύβουν: «μετράνε αντίστροφα» για την κίνηση Τσίπρα. Άλλοι με αγωνία κι άλλοι με περιέργεια, αλλά όλοι με την ίδια απορία: μπορεί να απειλήσει το νέο κόμμα τον εκλογικό χάρτη.

Παναθηναϊκή… γέφυρα στο Στρασβούργο

Στο Στρασβούργο ο Αλέξης Τσίπρας – για τις εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης – βρήκε απρόσμενη παρέα. Την πρώην βουλευτή της ΝΔ και δημοσιογράφο Φωτεινή Πιπιλή. Και όχι μόνο συναντήθηκαν, αλλά πόζαραν και αγκαλιά, πιο χαμογελαστοί από ποτέ.

Η ίδια ανέβασε τη φωτογραφία στα social media με τη λεζάντα: «Επιτέλους! Βρήκαμε κάτι να μας ενώνει. Και μάλιστα σε ξένο "γήπεδο". Στο Στρασβούργο».

Και για να μη μένει καμία απορία… αυτό που τους ενώνει είναι η αγάπη για τον Παναθηναϊκό.

Να που τελικά μια μπάλα ενώνει πιο εύκολα απ’ ό,τι η πολιτική… Γιατί εκεί που τα κοινοβουλευτικά έδρανα φέρνουν κόντρες, η πράσινη κερκίδα φτιάχνει γέφυρες...

Ο Νικήτας και τα δάκρυα στην Κύπρο

Ίσως η πιο συγκινητική στιγμή της πολιτικής του διαδρομής ήταν αυτή που έζησε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, στη Λευκωσία. Όχι απλώς δάκρυσε, αλλά λύγισε μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όταν αναφέρθηκε στα «φυλακισμένα μνήματα» – εκεί όπου κείτονται οι ήρωες του Κυπριακού αγώνα.

Ο Νικήτας αντίκρισε για πρώτη φορά την κρεμάλα με την οποία οι Άγγλοι εκτελούσαν 17χρονα παιδιά. «Του ανδρειωμένου ο θάνατος, θάνατος δεν λογιέται», γράφει η επιγραφή πάνω από τους τάφους.

Ο Πρόεδρος δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ομιλία του χωρίς να διακόπτει συνεχώς από συγκίνηση.

Κι όσο για το μήνυμά του; Πικρό και ανθρώπινο μαζί: τι είδους «πολιτισμένος» κόσμος είναι αυτός που κρεμάει παιδιά μόνο και μόνο επειδή πολεμούν για την ελευθερία τους;

Εθισμένος στα shutdowns

Σε καθεστώς shutdown βρίσκονται από χθες οι ΗΠΑ. Το κλείσιμο της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης ήρθε μετά από την άρνηση των Δημοκρατικών να υπερψηφίσουν το σχέδιο χρηματοδότησης.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει επί ημερών Τραμπ. Η προηγούμενη ήταν το 2018, πάλι με τον Τραμπ στην προεδρία. Τότε, το shutdown κράτησε 34 ημέρες, το μεγαλύτερο σε διάρκεια στην ιστορία των ΗΠΑ.

Xτίζει σερί

Για έναν ακόμη μήνα, το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε σε θετικό έδαφος. Ο Σεπτέμβριος ήταν ο 11ος συνεχόμενος μήνας ανόδου.

Το θετικό σερί συνέπεσε με τα 149 χρόνια λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το αν θα συνεχιστεί η άνοδος θα το δείξει ο χρόνος.

Μέχρι τότε, ίδωμεν, που έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι.

Ποιοι ψηφίζουν Ελλάδα

Αν ένα πράγμα πηγαίνει σίγουρα καλά στην Ελλάδα, αυτό είναι ο τουρισμός. Για ακόμη μια χρονιά οδεύουμε προς νέο ετήσιο ρεκόρ εισπράξεων. Το οποίο ήδη πραγματοποιήθηκε όσον αφορά τον Ιούλιο. Στα 4,5 δισεκατομμύρια ο τζίρος. Αύξηση 15% από τον Ιούλιο του 2024.

Μεγάλη συνεισφορά σε αυτό το άλμα είχαν οι τουρίστες από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια προήλθαν μόνο από αυτές τις τρεις χώρες.

Αντίθετα, μείωση είδαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.