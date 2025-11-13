Μέσω δικαστηρίων ...ο πηγαιμός της «Ιθάκης» προς τα ράφια του Gutenberg

Μέσω δικαστηρίων ...ο πηγαιμός της «Ιθάκης» για τα ράφια του Gutenberg

«Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να 'ναι μακρύς ο δρόμος,

γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις»... έγραφε ο μεγάλος ποιητής.

Και μπορεί το ταξίδι για την «Ιθάκη» να ήταν λυτρωτικό για τον Αλέξη Τσίπρα, για το βιβλίο ωστόσο ο δρόμος προς τα ράφια του Gutenberg …είναι ήδη «γεμάτος περιπέτειες» και φαίνεται πως περνά από τα σαράντα κύματα των δικαστηρίων.

Ο εκδοτικός οίκος προχώρησε -για πρώτη φορά στην ιστορία του- σε νομικές ενέργειες, καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα κατά ενός μέσου ενημέρωσης, το οποίο κατηγορεί ότι δημοσίευσε αποσπάσματα από το βιβλίο «Ιθάκη» τα οποία «παρανόμως αποκτήθηκαν μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων».

Ο οίκος Gutenberg, που φημίζεται για το κύρος και τη σοβαρότητά του, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ότι μόνο ο δημιουργός και ο εκδότης έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν για τη δημοσίευση ή την αναπαραγωγή μέρους του έργου, προειδοποιώντας μάλιστα τυχόν νέους «Λαιστρυγόνες» πως θα ασκήσει κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων παραβιάσεων.

Το μέσο ενημέρωσης, από τη μεριά του, απαντά με τη χαρακτηριστική του ορμή πως η δικαστική κίνηση του Gutenberg έγινε «για να μην κριθεί το βιβλίο». «Το είδαμε κι αυτό», γράφει, σημειώνοντας πως στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ο εκδοτικός οίκος ζητά να «κατέβει» δημοσίευμα που περιλαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου - όπου ο Αλέξης κάνει αυτοκριτική για τη στάση του απέναντι στους καναλάρχες και τις τηλεοπτικές άδειες.

Ακόμη πιο δηκτικός, ο Κώστας Βαξεβάνης σχολίασε ότι «άλλο Ιθάκη κι άλλο παραμ-Ιθάκι», αφήνοντας να εννοηθεί πως το βιβλίο αποσιωπά κρίσιμες πολιτικές πτυχές.

Και μέσα στη «φουρτούνα», εμφανίστηκε -ποιος άλλος- ο Παύλος Πολάκης, ως άλλος «θυμωμένος Ποσειδώνας», με ανάρτηση-μπαρούτι στο Facebook:

«Αν ισχύουν αυτά που γράφει ο Βαξεβάνης, τότε… ΟΥΑΙ… Περιμένω το βιβλίο γιατί ακούω διάφορα… και βεβαίως την αξιοπρέπειά μου και την αλήθεια θα την υπερασπιστώ!».

Το μόνο βέβαιο είναι πως, αν αυτή είναι η αρχή του ταξιδιού της «Ιθάκης», τότε ο Τσίπρας δεν χρειάζεται Σειρήνες ή Κύκλωπες - ο δρόμος τού επιφυλάσσει «περιπέτειες» …εκδοτικές και πολιτικές.

Και το λιμάνι μοιάζει μακρινό…

Γεραπετρίτης προς Μεσσηνίους

Πέρασαν στα ψιλά κάποιες αναφορές του Γιώργου Γεραπετρίτη κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων «Athens Security Forum 2025». Δεν ξέφυγαν όμως από τις κεραίες του Off the Record, εφόσον μάλιστα ήταν... on the record.

«Είναι η στιγμή της ευθύνης για όλους. Δυστυχώς, ακούω πολύ εύπεπτες προτάσεις, ακούω αφορισμούς για την ελληνική εξωτερική πολιτική, ακούω πολύ εύκολες λύσεις για σύνθετα ζητήματα», σχολίασε δεικτικά ο υπουργός Εξωτερικών.

«Η εσωτερική ασφάλεια της χώρας δεν είναι ζήτημα, το οποίο μπορούμε να ασχολούμαστε με αφέλεια», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ήταν αρκούντως διπλωματικός, αλλά το μήνυμα είχε συγκεκριμένους παραλήπτες …και χωρίς να πει ονόματα. Και δεν ήταν μόνο η αντιπολίτευση, αλλά και η τέως συμπολίτευση που αναμένεται να γίνει επίσημα αντιπολίτευση. (Και) προς Μεσσηνίους τα βέλη.

Διπλωματία …στις κερκίδες του ΣΕΦ

Δεν πρόλαβε να πατήσει καλά-καλά το πόδι της στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και ήδη δείχνει πως σκοπεύει να «παίξει» δυνατά και στο ελληνικό social (και… αθλητικό) ταμπλό.

Χθες το βράδυ, η Κίμπερλι βρέθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα Ολυμπιακός–Ζάλγκιρις για την Euroleague.

Και φυσικά, δεν κάθισε οπουδήποτε· πήρε θέση στα επίσημα, ανάμεσα στους αδελφούς Αγγελόπουλους - μια εικόνα που θα μπορούσε να περάσει άνετα και ως… άτυπη συνάντηση υψηλού επιπέδου.

Κομψή όπως πάντα, χαμογελαστή και ευδιάθετη, η Αμερικανίδα πρέσβης δεν περιορίστηκε στο να παρακολουθήσει απλώς το ματς. Συνομίλησε χαλαρά με τους οικοδεσπότες της, δείχνοντας πως γνωρίζει καλά ότι η διπλωματία στην Ελλάδα ασκείται -όχι μόνο στα υπουργεία- και στο παρκέ.

Αν συνεχίσει έτσι, δεν αποκλείεται η Κίμπερλι να κάνει τους Έλληνες φιλάθλους …φανατικούς «οπαδούς» και της αμερικανικής πρεσβείας!

«Emily in Athens»: H Λίλι Κόλινς στα Πετράλωνα

Μπορεί να τη γνωρίσαμε να τριγυρνά στα στενά του Παρισιού με τακούνια και καπέλα, αλλά αυτή τη φορά η Λίλι Κόλινς είπε να βάλει μια… πιο αθηναϊκή πινελιά στο σενάριό της. Η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris» βρέθηκε στα Πετράλωνα, μετατρέποντας την πλατεία Μερκούρη σε κανονικό πλατό κινηματογραφικής παραγωγής.

Χθες το απόγευμα η περιοχή φωτίστηκε με προβολείς, κάμερες και σκηνικά, ενώ η παραγωγή τηρούσε αυστηρά μέτρα ασφαλείας - σχεδόν Hollywood edition. Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν σε μία μέρα και, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορούσαν φωτογράφιση για γερμανικό περιοδικό μόδας.

Η παρουσία της στην Αθήνα, λίγες εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix, μόνο τυχαία δεν είναι. Η Κόλινς, που φαίνεται να αγαπά τα ευρωπαϊκά σκηνικά, άφησε για λίγο τον Σηκουάνα για να ανακαλύψει τα Πετράλωνα - και, όπως όλα δείχνουν, το “Emily in Paris” μόλις απέκτησε ελληνικό spin-off.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.