Νέο κόμμα ή déjà vu;

Τα θέματα που κέντρισαν το ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο ήταν μεταξύ άλλων ο Μαραθώνιος και η συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός ερωτηθείς σχετικά, δεν απέκλεισε τη δημιουργία νέου κόμματος. Είπε πως «σταθμίζει την κατάσταση» και θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του «όταν έρθει η ώρα».

Το ερώτημα είναι τι ακριβώς σταθμίζει ο Αντώνης Σαμαράς: τις πολιτικές ισορροπίες ή τις πιθανότητες να ξαναμπεί στο παιχνίδι;

Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση άφησε εκείνο το γνώριμο άρωμα πολιτικής αναμονής. Το είδος που κάνει πολλούς να «ανοίγουν τεφτέρια» και παλιούς συνεργάτες να ελέγχουν αν έχουν κρατήσει τα κινητά του.

Μέχρι τότε, κρατάμε ότι ο πρώην πρωθυπουργός κάτι περιμένει. Το αν είναι η «ώρα» ή η «σειρά του», θα το δούμε στο μέλλον.

Ποια είναι η δημοσιογράφος που πήρε τη συνέντευξη

Οι δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά μπορεί να γέννησαν πολιτικούς συνειρμούς, αλλά το ενδιαφέρον προσέλκυσε και η δημοσιογράφος που του έθεσε τα ερωτήματα.

Πρόκειται για την Ιρένα Αργύρη — η οποία, όχι, δεν ανήκει στο δυναμικό του ΑΝΤ1. Το κανάλι, όπως ενημέρωνε με σχετικό τρέιλερ κατά το δίωρο που μίλαγε ο κ. Σαμαράς, «εξασφάλισε» τη συνέντευξη.

Η Αργύρη είναι ανεξάρτητη δημοσιογράφος με δική της εταιρεία παραγωγής, την IRIS STUDIOS ΙΚΕ. Η εταιρεία ειδικεύεται σε «εκπομπές λόγου» πάνω σε μεγάλα θέματα: πολιτική, τέχνη, κοινωνία, φιλοσοφία — όλα «με απλά λόγια», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα της.

Και κάπως έτσι, λύθηκαν και οι απορίες για το γιατί η συνέντευξη δεν δόθηκε σε κάποιο από τα «βαριά πυροβολικά» του σταθμού.

Η νέα σφαγή Σαμαρά με τον «βεζίρη» Μακάριο

Σε κάθε περίπτωση, ο πρώην πρωθυπουργός κατάφερε να κάνει το θερμόμετρο στη Νέα Δημοκρατία να ανέβει ξανά. Χτύπησε για άλλη μια φορά τη σημερινή ηγεσία της Ν.Δ., αφήνοντας αιχμές περί «υποκρισίας» και «αλαζονείας». Δεν άργησε, όμως, να έρθει η απάντηση από τον Μακάριο Λαζαρίδη, που του επέστρεψε τα βέλη — και με το παραπάνω.

«Δυστυχώς, ο πρώην πρωθυπουργός επανέλαβε τα ίδια φθαρμένα επιχειρήματα, επιτιθέμενος εμμονικά στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη», έγραψε ο βουλευτής Καβάλας, υπερασπιζόμενος τη σημερινή ηγεσία και υπογραμμίζοντας ότι «η μόνη πολιτική δύναμη με σχέδιο και σταθερότητα είναι η Ν.Δ. υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Το «βεζίρης» που χρησιμοποίησε ο Σαμαράς για τον Λαζαρίδη —σε μια αποστροφή με εμφανή προσωπικό τόνο— έγινε φυσικά viral. Ο βουλευτής απάντησε ψύχραιμα αλλά με νόημα: «Υπηρετώ τη Νέα Δημοκρατία πάνω από σαράντα χρόνια, χωρίς ποτέ να την εγκαταλείψω. Η θέση ενός πρώην πρωθυπουργού είναι μέσα στη μεγάλη μας οικογένεια — όχι απέναντι, αλλά στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Η εσωκομματική ίντριγκα καλά κρατεί. Άλλωστε, οι δύο άνδρες δεν είναι άγνωστοι μεταξύ τους — μόνο που πλέον, βρίσκονται σε διαφορετικές όχθες: ο ένας επιμένει πως η «παράταξη αλλοιώνεται», ο άλλος πως «προχωρά». Και όπως σχολίαζε γαλάζιος βουλευτής σε πηγαδάκι της Κ.Ο., «αν συνεχιστεί αυτό το πινγκ πονγκ, στο τέλος δεν θα μείνει ούτε μπαλάκι για τον τρίτο γύρο».

Πατίνι τέλος στη Λάρισα

Σάββατο βράδυ, Λάρισα. Τα φώτα στους πεζόδρομους αναμμένα, οι καφετέριες γεμάτες και τα... πατίνια στο στόχαστρο. Κλιμάκια της Αστυνομίας είχαν εξαπολύσει μπλόκα σε πεζόδρομους και λωρίδες ποδηλάτων, σταματώντας όσους κινούνταν με ηλεκτρικά πατίνια. Όποιον έβρισκαν, τον... «έγραφαν».

Οι κλήσεις έπεφταν βροχή, με τους έκπληκτους οδηγούς των πατινιών να προσπαθούν να εξηγήσουν ότι «δεν τρέχαμε, απλώς πηγαίναμε για καφέ». Οι αστυνομικοί πάντως αμετακίνητοι: «Ο νόμος είναι νόμος».

Κάποιοι Λαρισαίοι σχολίαζαν χαριτολογώντας ότι «σε λίγο θα βγάλουμε πινακίδες και ΚΤΕΟ για τα πατίνια», ενώ άλλοι υποστήριζαν πως επιτέλους μπήκε μια τάξη. Όπως και να ‘χει, το Σαββατόβραδο κύλησε με πατίνια σταθμευμένα και ποδηλατόδρομους... ελεύθερους από ροδάκια.

Άλλαξαν οι όροι της Εuronext για την ΕΧΑΕ

Δέκα μέρες πριν από τη λήξη της διορίας για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΕΧΑΕ, η Euronext έκανε μια… μικρή διόρθωση. Το ελάχιστο όριο συμμετοχής έπεσε από το 67% στο 50% συν μία μετοχή.

Ένα «συν ένα» που κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια δύσκολη εξαγορά και μια ευκολότερη συμφωνία. Με άλλα λόγια, το deal γίνεται πιο βατό — ή, αλλιώς «ευνοείται το επενδυτικό ενδιαφέρον».

Κατά τα άλλα, η καταληκτική ημερομηνία παραμένει η 17η Νοεμβρίου, ενώ δεν αλλάζει και ο αριθμός των προσφερόμενων μετοχών, ο οποίος παραμένει μία μετοχή της Euronext για 20 της ΕΧΑΕ.

Χαράς… αριθμοί

Και επίσημα νόμος του κράτους αυτή την εβδομάδα η φορολογική μεταρρύθμιση. Περίπου 4 εκατομμύρια πολίτες θα επωφεληθούν από μειώσεις φόρων το 2026 — και ήδη περισσότεροι από μισό εκατομμύριο έχουν τρέξει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα taxcalc2025.minfin.gr για να δουν πόσα θα κερδίσουν.

Τα μεγαλύτερα οφέλη θα τα δουν οικογένειες με παιδιά — θα έχουν κέρδος από 1.200 έως 7.200 ευρώ ετησίως — και οι νέοι έως 25 ετών. Οι συνταξιούχοι, οι ένστολοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν μικρές, αλλά πάντα ευπρόσδεκτες, αυξήσεις στη μισθοδοσία τους τον Ιανουάριο.

Με άλλα λόγια, το κράτος κάνει τον λογαριασμό του: κάποιοι μετράνε κέρδη, οι υπόλοιποι απλώς βλέπουν αριθμούς στην οθόνη τους. Χαράς ευαγγέλια, λοιπόν — με την προϋπόθεση ότι ξέρεις πώς να ανοίξεις την πλατφόρμα.

Αυξάνονται… και πληθύνονται

Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των εργαζομένων συνταξιούχων στην Ελλάδα. Από περίπου 30.000 λίγα χρόνια πριν, σήμερα έχουν φτάσει στις 250.000 — δηλαδή στο 10% του συνόλου των συνταξιούχων — και η τάση δείχνει πως η αύξηση δεν πρόκειται να σταματήσει.

Όλη αυτή η «έκρηξη» οφείλεται, εν πολλοίς, στην κατάργηση της ποινής περικοπής σύνταξης και την αντικατάστασή της με έναν φόρο περίπου 10% του μισθού ή μισή εισφορά κυρίας σύνταξης για τους αυτοαπασχολούμενους.

Δηλαδή, η πολιτική του «δουλεύω και παίρνω τη σύνταξή μου» έγινε πιο ελκυστική — αλλά με μια διακριτική χρέωση στο πλάι. Το αποτέλεσμα; Η αγορά εργασίας βλέπει πλέον εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους να επιστρέφουν στο προσκήνιο, είτε από ανάγκη είτε από… συνήθεια.

