Ζωή overload

Η παρουσίαση του προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας τη Δευτέρα στο Γκάζι είχε πολλή... Ζωή. Αυτό δεν είναι είδηση, αλλά αναμενόμενο, καθώς η Κωνσταντοπούλου είναι το «βαρύ χαρτί» του κόμματος, αν όχι το μόνο χαρτί.

Αλλά τόση... Ζωή δεν περίμενε κανείς, καθώς η επικεφαλής της Πλεύσης παρουσίασε τους ΑΙ κλώνους της, τα ψηφιακά είδωλά της εναρμονιζόμενη με το πνεύμα των καιρών. Ζωή αγρότισσα, Ζωή δικηγόρος, Ζωή καπετάνιος ή μάλλον καπετάνισσα, Ζωή εργάτρια, Ζωή σε ανήλικη βερσιόν όλα τα είχε ο μπαξές. Με λίγα λόγια Ζωή overload. Και τελικά δεν έγινε το πρόγραμμα είδηση, αλλά η εικόνα, η εικόνα της Ζωής που είναι ψηφιακά παντού για να είναι πιθανότατα μόνο στον Άγνωστο Στρατιώτη. Με τα τόσα είδωλα, η Κωνσταντοπούλου κατέληξε να συνομιλεί αποκλειστικά με τον… εαυτό της, εγκλωβισμένη, όμως, στη μονοθεματικότητα των Τεμπών.

Digital mirror on the wall, who’s the truest Ζωή of all;

Ο Τσίπρας, το Χάρβαρντ και η «Ιθάκη» που γράφτηκε στο... κασετοφωνάκι

Μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου, κάπου ανάμεσα στα ταξίδια, τις ομιλίες και την επιστροφή από το Χάρβαρντ, ο Αλέξης Τσίπρας βρήκε το χρόνο — και, όπως φαίνεται, τη διάθεση — να γράψει ολόκληρη την «Ιθάκη». «Βγήκε νεράκι», λέει ο ίδιος, περιγράφοντας τη διαδικασία συγγραφής του βιβλίου του στη συζήτηση με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο στο Bookvoice Podcast.

Το πρώτο μέρος, εξηγεί, είναι το πιο προσωπικό: η πορεία του από τα χρόνια της νεότητας ως την κάθοδό του στην πολιτική, τότε που η υποψηφιότητά του για τον Δήμο Αθηναίων «άλλαξε τη ζωή του». Το υπόλοιπο όμως — και ειδικά οι σελίδες για το 2015 — γράφτηκαν με μια διαφορετική μέθοδο: όχι μπροστά σε υπολογιστή, αλλά μπροστά σε… κασετόφωνο.

«Φώναξα τους συνεργάτες μου και τους ζήτησα να με ρωτήσουν ό,τι ήθελαν. Να τους διηγηθώ τα συναισθήματά μου, πώς ένιωσα και πώς αντέδρασα εκείνες τις κρίσιμες στιγμές. Έτσι το βιβλίο απέκτησε αφηγηματικό χαρακτήρα», λέει.

Πέντε ή έξι τρίωρες συνεντεύξεις, εκατοντάδες σελίδες απομαγνητοφωνημένων αφηγήσεων και ένα καλοκαίρι δημιουργίας αργότερα, η «Ιθάκη» του Τσίπρα ολοκληρώθηκε. Ο ίδιος δηλώνει πως το πιο δύσκολο δεν ήταν να γράψει για την εξουσία, αλλά να ξαναγυρίσει, έστω και μέσα από τις λέξεις, σε εκείνες τις «στιγμές που σε δοκιμάζουν, σε αλλάζουν και σε καθρεφτίζουν».

Και κάπως έτσι, η πολιτική «Οδύσσεια» του Αλέξη Τσίπρα βρήκε τη δική της λογοτεχνική Ιθάκη — με Χάρβαρντ, κασετόφωνο και πολύ... αυτογνωσία.

H Κίμπερλι του Μαξίμου – και της Αθήνας

Μπορεί να μην έχει συμπληρώσει ούτε δυο εβδομάδες στην Αθήνα, αλλά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φαίνεται πως έχει ήδη μπει για τα καλά στο mood της νέας της ζωής. Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ κινείται με την άνεση της insider, κάνει τις πρώτες της γνωριμίες, τα πρώτα της appearances και, φυσικά, τα πρώτα της στιλιστικά statements.

Στο ενεργητικό της, ήδη, μια σειρά από συναντήσεις με κορυφαίους πολιτικούς — ανάμεσά τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κωνσταντίνος Τασούλας — αλλά και μια δεξίωση καλωσορίσματος που θύμιζε περισσότερο Hollywood παρά διπλωματικό cocktail.

Το τελευταίο της pit stop; Το γνωστό εστιατόριο Agora στους Αμπελόκηπους, όπου η Κίμπερλι δείπνησε με τον προσωπικό της στιλίστα, τον Fancy James, που έχει έρθει μαζί της από τις ΗΠΑ για να επιμελείται κάθε της εμφάνιση — από τις πρεσβευτικές μέχρι τις πιο off duty.

Στις φωτογραφίες που ανέβηκαν στα social media, η Κίμπερλι ποζάρει χαμογελαστή, με ροζ maxi κροσέ φόρεμα, ασορτί πέδιλα και γυαλιά ηλίου που θα τα ζήλευε και το Saint-Tropez. Όπως σχολίασε ο στιλίστας της, «την πήγα στο αγαπημένο μου casual αλλά chic μέρος για φαγητό».

Η Αθήνα, πάντως, δείχνει να την έχει ήδη υιοθετήσει — και όπως όλα δείχνουν, η νέα πρέσβης ήρθε για να μείνει… και να εντυπωσιάζει.

Πώς συγκρατείται ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ

Δυο είναι οι βασικοί λόγοι που φαίνεται πως «φρέναραν» τον πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο.

Από τη μία, όπως προκύπτει από έρευνα του ΙΕΛΚΑ, η ταχύτερη διακίνηση των αποθεμάτων — ειδικά στα μεγάλα σημεία πώλησης — κράτησε τις τιμές σε σχετική τάξη. Από την άλλη, οι καταναλωτές γύρισαν την πλάτη στα ακριβά brands και ψώνισαν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τα οποία είναι αρκετά φθηνότερα από τα επώνυμα. Τα private label προϊόντα έχουν πια το momentum, και οι αλυσίδες το ξέρουν καλά.

Όσον αφορά την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών σε πάνω από 2.000 κωδικούς, η πραγματική επίδραση του μέτρου θα φανεί τον Νοέμβριο.

Στον αντίποδα, οι τιμές στα νωπά κρέατα συνεχίζουν την ανηφόρα, με την ευλογιά των αιγοπροβάτων να στερεύει την προσφορά.

Οι τιμές πετάνε, τα κοπάδια λιγοστεύουν — και ο καταναλωτής, πληρώνει το… μαλλί.

Αλλάζει πίστα το Βενιζέλος

Το διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας απογειώνεται. Όχι μόνο στην επιβατική κίνηση, στα έσοδα και στις διεθνείς καλές κριτικές. Μπροστά του ανοίγεται και το πλάνο έργων επέκτασης που θα το εκσυγχρονίσουν ακόμη περισσότερο.

Ήδη τρέχουν δύο σημαντικά projects και έρχεται και τρίτο. Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται το πολυόροφο πάρκινγκ χωρητικότητας 3.365 θέσεων, ενώ προχωρά και ο νέος χώρος στάθμευσης αεροσκαφών στο βορειοδυτικό τμήμα του αεροδρομίου.

Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία για την επέκταση του κυρίου αεροσταθμού, σε μια κούρσα που υπόσχεται να ανεβάσει τον πήχη για την εμπειρία των ταξιδιωτών.

Τα SOS του επιδόματος θέρμανσης

Με καθυστέρηση και... error 404 υποδέχθηκε τους πρώτους χρήστες η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης, που τελικά άνοιξε τη Δευτέρα. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να κάνουν διορθώσεις μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους διαχειριστές, σε πολυκατοικίες με πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς θα πρέπει να δηλώσουν τα χιλιοστά κάθε διαμερίσματος, ώστε στη συνέχεια οι ένοικοι να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Προσοχή επίσης στη δήλωση ΙΒΑΝ – το όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού πρέπει να ταυτίζεται με του αιτούντα – καθώς και στις διπλοκατοικίες με κοινό ρολόι, όπου οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά... και την καταβολή.

