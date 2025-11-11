Μπόρις Τζόνσον και Σαμαράς

Κάτι από... Μπόρις Τζόνσον θυμίζει ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος πιθανότατα ετοιμάζει πυρετωδώς νέο κόμμα παρότι δημοσίως δεν ανοίγει τα χαρτιά του.

Μιλώντας στο Ουεστμίνστερ ως πρωθυπουργός, ο Τζόνσον είχε απευθυνθεί στον τότε επικεφαλής των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν δηλώνοντας: «Οι μισοί από εσάς είστε αντισημίτες». «Ανακαλέστε παρακαλώ» τον προέτρεψε ο πρόεδρος της Βουλής. «OK, οι μισοί από εσάς δεν είστε αντισημίτες» απάντησε ο Τζόνσον.

Κάπως έτσι κι ο Αντώνης Σαμαράς. Απευθυνόμενος στη νέα Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη λέει: «οι μισοί από εσάς είστε ΠΑΣΟΚ». Κι αν σε κάποιους δεν αρέσει: «οι μισοί από εσάς δεν είστε ΠΑΣΟΚ».

Η μέρα που «έσκασε» η διαγραφή

Ας παραμείνουμε λοιπόν στον πρώην πρωθυπουργό. Που λέτε, η συνέντευξη που οδήγησε πριν ένα χρόνο στη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία είχε δοθεί μέρες πριν κυκλοφορήσει η εφημερίδα που την φιλοξενούσε. Όμως, το απόγευμα του Σαββάτου – προτού καν βγουν οι κυριακάτικες στα περίπτερα – είχε ήδη αποφασιστεί: ο πρώην πρωθυπουργός θα διαγραφεί.

Για να νιώσει κανείς το κλίμα εκείνης της μέρας, πρέπει να μεταφερθεί στο γραφείο του Σαμαρά στην οδό Ακαδημίας, λίγα μέτρα από την ΕΣΗΕΑ. Λιτό, με μια μεγάλη ελληνική σημαία, σταυρούς από το Άγιο Όρος, κομπολόγια και, σε ασημένια κορνίζα, η φωτογραφία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. «Η τελευταία φορά που είδα φωτογραφία του εθνάρχη σε γραφείο πολιτικού, ήταν όταν ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός», είχε πει κάποτε παλιός συνεργάτης του.

Ο Σαμαράς εκείνη την ημέρα ήταν ευδιάθετος, μιλούσε καθαρά, χωρίς περιστροφές. Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις εκτός από μία — την πρώτη. Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν σκοπεύει να ρίξει την κυβέρνηση, ζήτησε ευγενικά να αφαιρεθεί η ερώτηση από τη συνέντευξη. Θεωρούσε το σενάριο εντελώς άτοπο.

Το βάρος έπεσε στα εθνικά θέματα. Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε δριμεία κριτική για τη στάση της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και προσωπικά για τους χειρισμούς του Γιώργου Γεραπετρίτη. Ήταν μια συνέντευξη κοφτερή, με σαφή γραμμή: καμία υποχώρηση στα εθνικά. Δεν έδειχνε, πάντως, να περιμένει διαγραφή — ίσως απλώς μια ψυχρή ανακοίνωση του τύπου «δεν σχολιάζουμε δηλώσεις πρώην πρωθυπουργών».

Στη συνέντευξή του που μεταδόθηκε το ΣΚ από τον ΑΝΤ1, ο Σαμαράς μίλησε για τη διαγραφή, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν έφυγε για να επιστρέψει, αλλά τον διέγραψαν». Και, χωρίς να ανοίγει πλήρως τα χαρτιά του, δήλωσε «παρών» στην πολιτική σκηνή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σταθμίζει τα επόμενα βήματά του — αλλά χωρίς να επιβεβαιώνει καμία από τις φήμες περί νέου κόμματος.

Από το Μέγαρο Μαξίμου, πάντως, καμία αντίδραση. Ο Παύλος Μαρινάκης κράτησε την πάγια γραμμή «ουδέν σχόλιο». Όπως και τότε, έτσι και τώρα, η πολιτική σκακιέρα γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό παραμένει… σε αναμονή.

Λεφτά υπάρχουν

Λίγο πάνω από 3.000 υπολογίζεται ότι είναι οι υπερπλούσιοι του πλανήτη.

Από αυτούς, το 20% είναι Ευρωπαίοι.

Την πρωτοκαθεδρία έχει η Γερμανία, ακολουθούμενη από την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Η Ελλάδα αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη αυτού του άτυπου διαγωνισμού: βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των Ευρωπαίων δισεκατομμυριούχων, με 16 στον αριθμό.

Το συμπέρασμα, λοιπόν, για άλλη μια φορά είναι ότι λεφτά υπάρχουν. Απλά τα έχουν λίγοι.

Πολύ πίσω στην ανακύκλωση

Δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δαπανηθεί για υποδομές ανακύκλωσης στην Ελλάδα, ενώ έχουν γίνει δεκάδες εκστρατείες ενημέρωσης.

Παρά τους δρόμους γεμάτους κάδους κάθε χρώματος — μπλε, πράσινους, καφέ — που συλλέγουν από πλαστικά και αλουμίνιο μέχρι ρούχα, η Ελλάδα συνεχίζει να θάβει περίπου το 79% των αποβλήτων της.

Τα ποσοστά ανακύκλωσης μετά βίας φτάνουν το 17%, ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη.

Στην Αττική μάλιστα η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη, με ποσοστά γύρω στο 15%.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει σαν στόχο να ανακυκλώνεται το 70% των αποβλήτων μέχρι το 2030.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.