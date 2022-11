Μουντιάλ 2022: Η τρομακτική ακτινογραφία με τη σπασμένη γνάθο του Αλ Σαχράνι - Βίντεο

Το παιχνίδι ανάμεσα σε Αργεντινή και Σαουδική Αραβία στιγματίστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Αλ Σαχράνι ο οποίος μεταφέρετε άμεσα στην Γερμανία για χειρουργείο.

Σε μια ανυποψίαστη φάση ο Αλ Σαχράνι συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα της ομάδα τους Αλ Οβάις σε προσπάθεια να διώξουν την μπάλα και ο ποδοσφαιριστής έμεινε στο έδαφος για αρκετή ώρα.

Αφού βγήκε εκτός με το φορείο διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να εντοπιστεί το μέγεθος της ζημιάς.

Ο ποδοσφαιριστής της Σαουδικής Αραβίας υπέστη κάταγμα γνάθου και οστών του προσώπου και θα μετακινηθεί άμεσα στη Γερμανία για χειρουργική επέμβαση.

Η ακτινογραφία δείχνει την σοβαρότητα του προβλήματος που έχει υποστεί ο Σαουδάραβας αμυντικός.

X-rays scan shows that Saudi Arabia’s player Yasser Al-Shahrani has suffered a fractured jaw and facial bones.



Yasser need rapid surgery due to internal bleeding.



Speedy recovery to him. 💔😭#Qatar2022 #WorldCupwithMicky pic.twitter.com/1RoVtdfW7e