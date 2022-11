Μουντιάλ 2022: Απόρησε μέχρι και ο Ντε Μπρόινε - «Δεν ξέρω γιατί βγήκα MVP, ίσως λόγω ονόματος»

Παρότι ο Κέβιν Ντε Μπρόινε δεν έκανε και το καλύτερό του ματς με την εθνική, ανακηρύχθηκε MVP της νίκης του Βελγίου με τον Καναδά.

Μάλιστα, ακόμα και ο ίδιος εξέφρασε μετά τον αγώνα την έκπληξή του, δηλώνοντας πως «δεν νομίζω πως έκανα καλό ματς.δεν ξέρω γιατί πήρα το βραβείο, ίσως λόγω του ονόματός μου»!

Σας θυμίζουμε παρακάτω μερικές από τις... στιγμές του στο ματς με τους φοβερούς Καναδούς.

Kevin De Bruyne on being named player of the match:



"I don't think I played a great game. I don't know why I got the trophy. Maybe it's because of my name." pic.twitter.com/JLvhOo3Iiz