Η Ζιζέλ πήρε 2 εκατ. δολάρια για να μείνει τρεις ώρες στο καρναβάλι της Βραζιλίας

Ο Τομ Μπρέιντι φαίνεται ότι δεν είναι ο μόνος που εργάζεται για να προσφέρει στα παιδιά του ό,τι καλύτερο μπορεί. Το ίδιο κάνει και η Ζιζέλ.

Η Ζιζέλ κάνει πλέον προσεκτικά βήματα, κυρίως, σε ζητήματα που αφορούν την καριέρα της, ενώ οι εταιρείες που την έχουν προσεγγίσει για να την έχουν ως «μούσα» τους στις διαφημιστικές τους καμπάνιες είναι αρκετές. Έτσι, λοιπόν, μια γνωστή εταιρεία μπύρας με την οποία συνεργαζόταν και στο παρελθόν την προσέγγισε και για το καρναβάλι της Βραζιλίας.

ELA É A NÚMERO 1!



Depois de quase 20 anos, Gisele Bündchen voltou pra curtir o Carnaval com a gente no meu camarote.



Com o mesmo look, tá?#BebaComModeração #CarnavalN1 pic.twitter.com/l2FqiaNFLp