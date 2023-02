Η Ζιζέλ δηλώνει έτοιμη για το καρναβάλι στη Βραζιλία- Δείτε video

Το διάσημο μοντέλο Ζιζέλ φαίνεται ότι προετοιμάζεται για την περίοδο του καρναβαλιού στην πατρίδα της, τη Βραζιλία. Μάλιστα, η ίδια κάλεσε τον προσωπικό της δάσκαλο χορού για μερικά μαθήματα.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram, η Ζιζέλ εμφανίζεται με τον διάσημο δάσκαλο χορού, Justin Neto, ο οποίος είναι πολύ καλός φίλος της. Έχουν δημοσιεύσει βίντεο μαζί στο παρελθόν, κάτι που έχει δώσει στον Neto αρκετά μεγάλη δημοσιότητα.

Οι δυο τους εμφανίζονται στο βίντεο να χορεύουν σάμπα, που είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στυλ χορού της Βραζιλίας. Η Ζιζέλ έγραψε στην ανάρτησή της: «Μπαίνω στο κλίμα του καρναβαλιού!».

Αυτό που μπορεί να φάνηκε περίεργο σε μερικούς θαυμαστές είναι ότι το άτομο που έκανε «like »στην ανάρτησή της, ανάμεσα σε πολλούς, δεν ήταν άλλο από το διάσημο μοντέλο Veronika Rajek. Είναι θαυμάστρια του Τομ Μπρέιντι, η οποία έχει συνδεθεί με τον quarterback εδώ και μήνες.

I haven't seen "hard" rumors yet that Veronika Rajek is Tom Brady's new girlfriend, but the gossip sites sure are pushing the narrative...



SorryNotSorry but she is way hotter than Gisele ever was imo... pic.twitter.com/MM1ItRWDkg