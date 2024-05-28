Θύμα κλοπής η Britney Spears- Ανακοίνωσε πως της έκλεψαν όλα τα κοσμήματα

Θύμα κλοπής υποστηρίζει πως έπεσε η Britney Spears η οποία ανήρτησε τη Δευτέρα 27 Μαΐου βίντεο στο Instagram, δείχνοντας μια άδεια κοσμηματοθήκη της.

Στο βίντεο, η τραγουδίστρια ανοίγει τις μικρότερες θήκες της κοσμηματοθήκης και σχολιάζει: «Παιδιά, αλήθεια, μου έκλεψαν όλα τα κοσμήματα».

«Όπως μπορείτε να δείτε, μου έκλεψαν όλα τα κοσμήματά μου. Είναι δύσκολο να αγοράσω καινούργια τώρα γιατί φοβάμαι ότι θα χαθούν ξανά. Έτσι, αγοράζω φτηνά και ψεύτικα, αλλά είναι δύσκολο γιατί μερικά από τα κομμάτια μου ήταν μοναδικά. Και ο σταυρός μου, που φορούσα από τότε που ήμουν 4 ετών, έχει επίσης χαθεί».

Πηγή: skai.gr

