Φουντώνουν οι φήμες για διαζύγιο Μπεν Άφλεκ και JLO: Μόνος στην αποφοίτηση της κόρης του ο ηθοποιός

Η Βάιολετ, η κόρη που απέκτησε στον πρώτο του γάμο με την ηθοποιό Jennifer Garner - έλαβε το απολυτήριο της την περασμένη εβδομάδα.

Φήμες για διαζύγιο Μπεν Άφλεκ και JLO: Μόνο στην αποφοίτηση της κόρης του

Ο Μπεν Άφλεκ παρευρέθηκε στο πάρτι αποφοίτησης της κόρης του Βάιολετ χωρίς την Τζένιφερ Λόπεζ, εν μέσω φημών ότι το ζευγάρι οδεύει προς διαζύγιο.

Ο ηθοποιός φαινόταν κάπως σκυθρωπός καθώς εθεάθη να φθάνει στο πάρτυ αποφοίτησης της 18χρονης κόρης του, στο Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο 51χρονος ήταν ιδιαίτερα καλοντυμένος για την περίσταση με ένα μπεζ μπλέιζερ πάνω από ένα λευκό πουκάμισο με κουμπιά, μπλε τζιν και μποτάκια.

Η Βάιολετ, η κόρη που απέκτησε στον πρώτο του γάμο με την ηθοποιό Jennifer Garner - έλαβε το απολυτήριο της την περασμένη εβδομάδα.

Η Τζένιφερ Γκάρνερ, η 52χρονη ηθοποιός του «13 Going on 30», γιόρτασε αυτή τη μοναδική στιγμή για την μοναχοκόρη της, αναρτώντας φωτογραφίες από την τελετή, κατά τις οποίες φαίνεται ιδιαιτέρως συγκινημένη.

