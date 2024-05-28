Φήμες για διαζύγιο Μπεν Άφλεκ και JLO: Μόνο στην αποφοίτηση της κόρης του

Ο Μπεν Άφλεκ παρευρέθηκε στο πάρτι αποφοίτησης της κόρης του Βάιολετ χωρίς την Τζένιφερ Λόπεζ, εν μέσω φημών ότι το ζευγάρι οδεύει προς διαζύγιο.

Ο ηθοποιός φαινόταν κάπως σκυθρωπός καθώς εθεάθη να φθάνει στο πάρτυ αποφοίτησης της 18χρονης κόρης του, στο Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο 51χρονος ήταν ιδιαίτερα καλοντυμένος για την περίσταση με ένα μπεζ μπλέιζερ πάνω από ένα λευκό πουκάμισο με κουμπιά, μπλε τζιν και μποτάκια.

Η Βάιολετ, η κόρη που απέκτησε στον πρώτο του γάμο με την ηθοποιό Jennifer Garner - έλαβε το απολυτήριο της την περασμένη εβδομάδα.

Η Τζένιφερ Γκάρνερ, η 52χρονη ηθοποιός του «13 Going on 30», γιόρτασε αυτή τη μοναδική στιγμή για την μοναχοκόρη της, αναρτώντας φωτογραφίες από την τελετή, κατά τις οποίες φαίνεται ιδιαιτέρως συγκινημένη.

Breaking: Ben Affleck looks downcast as he rolls up to daughter Violet’s graduation party alone amid Jennifer Lopez split rumors https://t.co/BJA4K5b6Nn #Affleck #amAffleck #Ben pic.twitter.com/vES6ppwMmU — WhatsNew2Day (@whatsn2day) May 28, 202

Jennifer Garner não segurou as lágrimas durante a formatura de sua primogênita, Violet Affleck, de 18 anos. Recém-formada no Ensino Médio, a jovem é fruto do casamento de Garner com o ex, o ator Ben Affleck. + pic.twitter.com/20GjOJoa8U — Hollywood Forever.TV (@hollywoodforev3) May 21, 2024

