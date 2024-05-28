Την Κυριακή, 26 Μαΐου 2024, η 58χρονη πρωταγωνίστρια του «Mother of the Bride», Brooke Shields, συμπλήρωσε 23 χρόνια γάμου με τον σύζυγό της, Chris Henchy, και δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τον γάμο τους το 2001.

Μια φωτογραφία δείχνει το ζευγάρι να ποζάρει σε ένα μπαλκόνι, αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον, ενώ ο σύζυγός της, 60 ετών, κρατούσε την ανθοδέσμη της γυναίκας του.

Το μοντέλο και ηθοποιός έγραψε στη ανάρτησή της: «Σήμερα συμπληρώνονται 23 χρόνια γάμου με τον έρωτα της ζωής μου. Εξακολουθώ να είμαι ακόμα κολλημένη μαζί σου Henchy!».

Η Shields και ο Henchy, οι οποίοι γνωρίστηκαν το 1999 και αρραβωνιάστηκαν στο Μεξικό το 2000, έχουν στην πραγματικότητα δύο επετείους γάμου, καθώς παντρεύτηκαν δύο φορές. Για πρώτη φορά «ενώθηκαν» με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Απρίλιο του 2001 σε μια μικρή τελετή στο νησί Catalina στην Καλιφόρνια. Λίγες εβδομάδες αργότερα, τον Μάιο, το ζευγάρι είπε ξανά το «ναι» σε έναν μεγαλύτερο γάμο στο Palm Springs της Καλιφόρνια.

Η ηθοποιός μίλησε πρόσφατα στο «People» για το πώς αυτή και ο Henchy είναι ευτυχισμένοι μετά από τόσα χρόνια. Η ίδια ανέφερε ότι η καλή επικοινωνία ήταν το «κλειδί» για να λειτουργήσει η σχέση τους όλα αυτά τα χρόνια.

«Νομίζω ότι πρέπει να φροντίζετε συνεχώς να συζητάτε τα πράγματα αντί να τα αφήνετε να φουντώνουν», εξήγησε. «Και πρέπει να είσαι πρόθυμος να προσαρμοστείς στο ότι ο άλλος μεγαλώνει και αλλάζει. Μερικές φορές δεν μεγαλώνεις και δεν αλλάζεις με τον ίδιο ρυθμό», συνέχισε. Και πρόσθεσε: «Και αυτό μπορεί να είναι πραγματικά δύσκολο, επειδή αυτό που αρχικά ερωτευτήκατε μοιάζει διαφορετικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακό, απλά είναι διαφορετικό».

Πηγή: skai.gr

