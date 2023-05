Χαμό έχει προκαλέσει η Σακίρα στο Grand Prix - Δείπνησε με τον Λιούις Χάμιλτον (Δείτε βίντεο και φωτογραφίες)

Η Σακίρα τις τελευταίες ώρες έχει μπερδέψει κοινό και δημοσιογράφους.



Δημοσιεύματα βασισμένα σε οπτικοακουστικό υλικό, θέλουν τη σταρ της μουσικής να φλερτάρει με τον Τομ Κρουζ, αλλά και με τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον.

Όπως όλα δείχνουν μετά το τελευταίο Grand Prix στο Μαϊάμι, η κολομβιανή σούπερ σταρ δείπνησε με τον διάσημο οδηγό της Formula 1.



Συγκεκριμένα αρχικά εθεάθη δίπλα στον Τομ Κρουζ, αλλά τελικά έκανε την έκπληξη. Λίγες ώρες αργότερα φαίνεται πως οι δυο τους βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι στο υπερπολυτελές εστιατόριο Cipriani, στο Μαϊάμι.

Πλήθος φωτογραφιών με την κοινή τους εμφάνιση πλημμύρισε το διαδίκτυο, ενώ οι φήμες για σχέση των δύο δεν άργησαν να φουντώσουν.

Σημαντικό είναι ωστόσο ότι στο τραπέζι δεν ήταν μόνοι τους.



