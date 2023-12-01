Παντρεύτηκαν ο Πέτρος Κόκκαλης και η Δήμητρα Ματσούκα

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής 1/12 η Δήμητρα Ματσούκα και ο Πέτρος Κόκκαλης σε εκκλησία στο κέντρο της Αθήνας.

Οι καλεσμένοι -περίπου 60 άτομα- έφτασαν γύρω στις 11:45, ενώ η νύφη εμφανίστηκε στις 12.30. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η Δούκισσα Νομικού με τον σύζυγό της Δημήτρη Θεοδωρίδη.

Περιμέτρικά του ναού υπάρχουν άντρες security.

Σημειώνεται πως το ζευγάρι μετρά 7 χρόνια κοινής πορείας και αποφάσισε να επισημοποιήσει τη σχέση του.

Πηγή: skai.gr

