Frontotemporal Dementia: Τι είναι η μετωποκροταφική άνοια με την οποία διαγνώσθηκε ο Bruce Willis

Η οικογένεια του Μπρους Γουίλις αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός διαγνώστηκε με άνοια (FTD), λιγότερο από ένα χρόνο αφότου αποσύρθηκε από την υποκριτική λόγω της μάχης του με την αφασία.

Πιο συγκεκριμένα, ο 67χρονος ηθοποιός διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια (Frontotemporal Dementia), η οποία προκαλεί εγκεφαλικές διαταραχές, επηρεάζοντας τις ικανότητές του να μιλήσει και να επικοινωνήσει.

Η μετωποκροταφική άνοια προσβάλλει τον μετωπιαίο και τον κροταφικό λοβό του εγκεφάλου. Αποτελεί μία από τις συχνότερες μορφές άνοιας. Πρόκειται για μια μη αναστρέψιμη κατάσταση, η οποία οφείλεται σε νευροεκφυλιστικές αλλοιώσεις του εγκεφάλου. Ενδεχομένως, είναι η πιο δύσκολη μορφή άνοιας στη διαχείρισή της. Μία από τις ιδιαιτερότητές της είναι ότι συνήθως εμφανίζεται σε νεαρότερες ηλικίες, συγκριτικά με τις άλλες άνοιες. Μπορεί να προσβάλλει άτομα ηλικίας από 40 έως 65 ετών.

Όσο εξελίσσεται η κατάσταση, υπάρχει σταδιακή επιδείνωση και στις νοητικές λειτουργίες. Στα τελικά στάδια της νόσου ο άνθρωπος χρειάζεται 24ωρη βοήθεια, χάνοντας την ανεξαρτησία και την αυτονομία του.

Όπως και σε κάθε μορφή άνοιας, πρόκειται για μια μη αναστρέψιμη κατάσταση. Για τη θεραπεία και τη διαχείριση της μετωποκροταφικής άνοιας συστήνεται φαρμακευτική, αλλά και μη φαρμακευτική παρέμβαση. Στόχος είναι ο κατευνασμός των συμπεριφορικών συμπτωμάτων, η επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου. Η ψυχολογική υποστήριξη και η συμβουλευτική του περιθάλποντα και του οικογενειακού περιβάλλοντος του ατόμου είναι απαραίτητη, καθώς τα άτομα αυτά χρειάζονται ιδιαίτερο τρόπο μεταχείρισης.

Bruce Willis has been diagnosed with frontotemporal dementia (FTD), his family announced. The Program Director for the Association for Frontotemporal Degeneration, Sharon Denny, says the challenges associated with the disease is 'significant'



