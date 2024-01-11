Tζούλια Ρόμπερτς: Ο λόγος που δεν έχει κάνει ποτέ της ούτε μια φορά «γυμνό»

Η Τζούλια Ρόμπερτς αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο που δεν κάνει γυμνές σκηνές.

Η 56χρονη ηθοποιός έχει αποφύγει με κάθε τρόπο το "γυμνό".

Εξάλλου, ακόμη και στον διάσημο ρόλο της ως πόρνη στο Pretty Woman, παρέμεινε πλήρως ντυμένη.

Σε συνέντευξη της για την βρετανική Vogue, αποκάλυψε ότι θέλει να υπερασπιστεί όλες τις γυναίκες που αισθάνονται πίεση να γδυθούν μπροστά στην κάμερα.

«Ξέρεις, το να μην βγάζω τα ρούχα μου σε μια ταινία ή το να μην εκθέτω το σώμα μου είναι μια επιλογή που υποθέτω ότι κάνω για τον εαυτό μου», σχολίασε.

Πηγή: skai.gr

