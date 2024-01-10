Μία χιουμοριστική ανάρτηση στα social media έκανε ο Στέλιος Χανταμπάκης, πρώην παίκτης του Survivor και σύζυγος της Όλγας Πηλιάκη που μπήκε φέτος στο ριάλιτι επιβίωσης στον Άγιο Δομίνικο.

Ο Στέλιος Χανταμπάκης έγραψε ότι ζει το δικό του… Survivor στο σπίτι, μιας και έχει αναλάβει όλες τις δουλειές και την φροντίδα του Μανώλη και της Μαλένας.

Δείτε το χιουμοριστικό βίντεο αλά Survivor, σε περιγραφή του Γιώργου Λιανού!

Πηγή: skai.gr

