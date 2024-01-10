Λογαριασμός
O Στέλιος Χανταμπάκης ζει το δικό του Survivor στο σπίτι – Δείτε το χιουμοριστικό βίντεο με τα παιδιά του

Μετά την αποχώρηση της Ολγας Πηλιάκη για τον Αγιο Δομίνικο, ο «συνταξιούχος παίκτης ριάλιτι» έχει αναλάβει την φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών 

Στέλιος Χανταμπάκης

Μία χιουμοριστική ανάρτηση στα social media έκανε ο Στέλιος Χανταμπάκης, πρώην παίκτης του Survivor και σύζυγος της  Όλγας Πηλιάκη που μπήκε φέτος στο ριάλιτι επιβίωσης στον Άγιο Δομίνικο. 

Ο Στέλιος Χανταμπάκης έγραψε ότι ζει το δικό του… Survivor στο σπίτι, μιας και έχει αναλάβει όλες τις δουλειές και την φροντίδα του Μανώλη και της Μαλένας.

Δείτε το χιουμοριστικό βίντεο αλά Survivor, σε περιγραφή του Γιώργου Λιανού!

Πηγή: skai.gr

TAGS: Survivor
