Η Emily Blunt και ο John Krasinski, είναι από τα διάσημα και αγαπημένα (μέχρι προσφάτως τουλάχιστον) ζευγάρια του Χόλυγουντ: είναι μαζί 14 χρόνια και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, την 9χρονη Hazel και την 7χρονη Violet.

Η τελευταία τους όμως κοινή εμφάνιση του ζευγαριού στις Χρυσές Σφαίρες πυροδότησε τις φήμες ότι κάτι δεν πάει καλά.

Οι χρήστες των social media διάβασαν τα χείλη τους ενώ είχαν ένα πολύ σύντομο διάλογο μπροστά στις κάμερες, καθώς πόζαραν χαμογελαστοί στο κόκκινο χαλί.

Οι περισσότεροι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Krasinski, την ώρα της φωτογράφισης της ψιθύρισε στο αυτί – χαμογελώντας πάντα - «ανυπομονώ να χωρίσουμε» (ή δεν βλέπω την ώρα να πάρουμε διαζύγιο).

«Είπε σίγουρα διαζύγιο», επέμεινε ένας χρήστης. «Αλλά ίσως αυτό είναι χιούμορ μεταξύ τους, ο τρόπος τους να φλερτάρουν».



Άλλοι πάλι υποστήριξαν ότι μιλούσαν για τον καιρό και ο Krasinski της είπε «κάνει κρύο, ανυπομονώ να μπούμε μέσα». Μετά πάντως από αυτή την εμφάνιση και το βίντεο που έγινε viral, μετά από δύο ημέρες η Emily Blunt εμφανίστηκε μόνη της στα Governors Awards και πόζαρε με τους συναδέλφους της.

H Emily Blunt με την Florence Pugh στα Governors Awards

Δεν συμβαίνει τίποτα με το ζευγάρι λένε φίλοι και ειδικοί

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού μίλησε στο US Weekly και είπε ότι η λέξη διαζύγιο δεν αναφέρθηκε καθόλου στον μικρό διάλογο του ζευγαριού και ότι μεταξύ τους όλα είναι καλά.

«Δεν υπάρχουν προβλήματα με την Έμιλυ και τον Τζον. Μάλιστα βρίσκουν τις φήμες αστείες και γελοίες» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Emily Blunt and John Krasinski on divorce rumors over a viral TikTok from the Golden Globes:



“There are no issues with Emily and John. They are absolutely not talking about divorce. They think the rumors are funny and ridiculous.” pic.twitter.com/uBYG686CnF — best of emily blunt (@badpostblunt) January 10, 2024

Επίσης, εμπειρογνώμονες στο διάβασμα των χειλιών επιβεβαίωσαν ότι εκείνη την στιγμή μιλούσαν για τον καιρό, ότι κάνει κρύο και ότι ο Τζον ανυπομονεί να μπουν στην αίθουσα.

Emily Blunt and John Krasinski are 'absolutely not talking about divorce' following THAT Golden Globes viral video: 'There are no issues' https://t.co/jXHE1u9UFR pic.twitter.com/dAJLVKAVdA — Daily Mail Online (@MailOnline) January 11, 2024

Πηγή: skai.gr

