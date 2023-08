Τρούμαν Καπότε: Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η εκκεντρική προσωπικότητα με την πολυτάραχη ζωή

Your browser does not support the audio element.

Σαν σήμερα 25 Αυγούστου, 1984, έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Αμερικανός συγγραφέας, σεναριογράφος και δημοσιογράφος, Τρούμαν Καπότε, η πολυτάλαντη και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που τάραξε τα νερά της νεοϋορκέζικης κοινωνίας