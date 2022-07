Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι γνωστός πλέον για τα άλλοτε περίεργα, άλλοτε προκλητικά tweets του, τα οποία γίνονται γρήγορα viral με τους χρήστες να τον τρολάρουν συχνά και να αποδοκιμάζουν τα όσα λέει.

Σύμφωνα με πολλά σχόλια, οι σκέψεις που μοιράζεται ο αθλητής δείχνουν ότι ζει εκτός πραγματικότητας. Κάτι ανάλογο έκανε και τώρα προκαλώντας νέο χαμό σχολίων.

«Ποτέ δεν είχα καταλάβει πόσο σύντομος είναι ένας μήνας μέχρι να ξεκινήσω να πληρώνω ενοίκιο», έγραψε αυτή τη φορά στο twitter ο Έλληνας τενίστας.

I never realised how short an actual month is until I started paying rent.

Οι αντιδράσεις όπως ήταν λογικό δεν άργησαν να έρθουν με πολλούς να λένε «καλωσήρθες στον κόσμο μας Στέφανε», ενώ άλλοι να τον προτρέπουν να μην μιλά για τέτοια ζητήματα λόγω της οικονομικής του κατάστασης.

«Μόλις πλήρωσα το ενοίκιό μου και σκέφτομαι από τώρα τον επόμενη μήνα. Είμαι σίγουρος ότι ο Στέφανος θα μπορεί να αγοράσει ολόκληρο σπίτι στο μεταξύ», έγραψε κάποιος.

«Αν πληρώνεις εσύ ενοίκιο, τότε ποιοι έχουν σπίτια», αναρωτιέται ένας άλλος.

You pay rent ? shouldn’t you have purchased a house or 2 by now

This guy has to be trolling right? Next he’ll be dropping how hard it is to feed a family of 8 for under $10 during inflation