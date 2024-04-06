Δεν είναι γνωστό, αλλά ο σπουδαίος, οσκαρικός, αλλά και ιδιόρρυθμος, ηθοποιός Μάρλον Μπράντο θαύμαζε τον Αυστραλό ομότεχνό του Ράσελ Κρόου.

Πιθανότατα ο Μπράντο έβλεπε στον Κρόου τον εαυτό του στα νιάτα του: αρρενωπός και ωραίος άνδρας, αλλά και βαθύς γνωστής της υποκριτικής. Άλλωστε αμφότεροι είχαν παίξει τον Γιορ-Ελ, τον… πατέρα του Σούπερμαν.

Λίγα χρόνια μετά τον θάνατο του Μπράντο, το 2004, ο Ράσελ Κρόου επικοινώνησε με μια γυναίκα, η οποία του είπε πως κατείχε ένα πακέτο γι’ αυτόν.



Η γυναίκα ήταν ένας στενή φίλη του Μπράντο, και ο σπουδαίος ηθοποιός της είχε εμπιστευτεί να εντοπίσει τον Κρόου και να του παραδώσει το δέμα που περιείχε ένα βιβλίο ποίησης, το There are Men Too Gentle to Live Among Wolves, του Αμερικανού ποιητή και συγγραφέα Τζέιμς Κάβανο, το οποίο είχε δωρίσει ο Τζακ Νίκολσον στον Μπράντο στις αρχές της δεκαετίας του ’70 με ειδική αφιέρωση μάλιστα.



Μέσα στο βιβλίο ήταν μια ακόμα έκπληξη - ένα σημείωμα που είχε γράψει ο Μπράντο.



«Μαζί με αυτό (το βιβλίο) ήρθε και ένα μικρό γράμμα για το πώς του άρεσε να βλέπει ορισμένες ταινίες μου», θυμάται ο Κρόου. «Πραγματικά με συγκίνησε όταν το έλαβα, γιατί μεγαλώνοντας ως νέος ηθοποιός, οι ερμηνείες του με επηρέασαν πολύ. Μπορείς να πάρεις πράγματα με το να κάνεις ερασιτεχνικό θέατρο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά μέχρι να δεις Το Λιμάνι της Αγωνίας ή το Λεωφορείον ο Πόθος, συνειδητοποιείς ότι κάτι άλλαξε πολύ στην κινηματογραφική ερμηνεία» ανέφερε ο Κρόου στην εκπομπή του Χάουαρντ Στερν.



Όπως είπε ο Αυστραλός ηθοποιός, η φίλη του Μπράντο τον είχε ρωτήσει γιατί δεν ήθελε να τον συναντήσει όσο ζούσε δεδομένου ότι θαύμαζε τις ερμηνείες του. «Δεν θέλω να τον απογοητεύσω» απάντησε χαρακτηριστικά ο Μπράντο…

Πηγή: skai.gr

