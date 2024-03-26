Έργα τέχνης που φοριούνται στις Βιτρίνες Τέχνης του ΟΤΕ

Ένας «πίνακας» φοριέται γύρω από τον λαιμό, ένας άλλος σκεπάζει δύο γυμνούς ώμους το καλοκαίρι κι ένας τρίτος «σπάει» τη μονοτονία ενός μονόχρωμου χειμερινού παλτό.

Οι Βιτρίνες Τέχνης του ΟΤΕ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης «πάντρεψαν» αυτήν την περίοδο τις «βιτρίνες» με την «τέχνη» και φιλοξενούν έργα που ...φοριούνται.

Πρόκειται για τη δουλειά της Θεσσαλονικιάς καλλιτέχνιδας Κικής Σιδηροπούλου, γνωστής ως ki/ko, που δημιουργεί πάνω σε διαφορετικούς καμβάδες.

«Δουλεύω πάρα πολλά χρόνια με το καθαρό μετάξι, το καθαρό μαλλί και το βαμβάκι. Η πρώτη μου ύλη είναι πάντα καθαρές ίνες, χωρίς καθόλου συνθετικό» δηλώνει η ίδια στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Από εκεί και πέρα, τα υλικά αυτά μεταμορφώνονται στα χέρια της σε πολύχρωμα θέματα, εμπνευσμένα από ένα πρόσωπο, από τη φύση ή ακόμα και από το ίδιο το ύφασμα. «Τα έργα που εκτίθενται στις Βιτρίνες είναι όλα από καθαρό ζωικό μετάξι, ένα υλικό που εδώ και πολλά χρόνια εισάγω από το εξωτερικό για τη δουλειά μου. Αυτή τη φορά όμως η έμπνευσή μου ήρθε από τα υπέροχα μετάξια του Σουφλίου, τα οποία έχουν μία εξαιρετική ποιότητα, την οποία πρώτη φορά δοκιμάζω» τονίζει.

Έτσι, λοιπόν, τα έργα που δημιούργησε για τη συγκεκριμένη έκθεση έχουν να κάνουν με τη «χαρά της άνοιξης», όπως αναφέρει, ενώ τα χρώματά τους τραβούν το βλέμμα του κάθε περαστικού. «Έχουν γίνει με διάφορες τεχνικές. Είτε είναι ζωγραφισμένα πάνω σε τελάρο, είτε εμβαπτίζονται μέσα σε χρώμα, είτε έχουν να κάνουν με βαφές και ξεβαφές ή ακόμα και όλες αυτές οι τεχνικές μεικτές, ανάλογα με το πού θέλω να καταλήξω κάθε φορά» εξηγεί η καλλιτέχνιδα.

Η ίδια ζει και εργάζεται κοντά στην οδό Καρόλου Ντηλ και θεωρεί πως οι Βιτρίνες Τέχνης του ΟΤΕ δεν μπορούν να αφήσουν αδιάφορους τους περαστικούς, ό,τι κι αν φιλοξενούν την κάθε περίοδο. Αυτός ήταν και ο λόγος που ανταποκρίθηκε στην πρόταση του Γιάννη Αργυριάδη που έχει την επιμέλειά τους, ενώ επιπλέον, νιώθει πως με αυτόν τον τρόπο «στόλισε» τη γειτονιά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.