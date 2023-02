Tessa Gourin: H «άγνωστη» κόρη του Jack Nicholson και η «ψυχρή» έως ανύπαρκτη σχέση τους

Αν και ο Τζακ Νίκολσον κρατά τις προσωπικές του υποθέσεις μυστικές, είναι, επίσης, γνωστό ότι ο ίδιος και η κόρη του, Tessa Gourin, δεν τα πηγαίνουν καθόλου καλά.

Η ηθοποιός Rebecca Broussard, πρώην φίλη του Νίκολσον, γέννησε την κόρη τους το 1990. Ο Νίκολσον δεν ήταν παρών στον τοκετό. Η Tessa Gourin απομακρυνόταν όσο μεγάλωνε από τον πατέρα της. Η ίδια αποκάλυψε ότι δεν είχε μιλήσει με τον πατέρα της εδώ και πολλά χρόνια και ότι η σχέση τους ήταν «ανύπαρκτη» σε συνέντευξή της στο «Vanity Fair» το 2013.

Με την πάροδο των ετών, υπήρξαν φήμες ότι ο Νίκολσον προσπάθησε να έρθει σε επαφή με την κόρη του, αλλά είναι άγνωστο αν οι προσπάθειες αυτές ήταν αποτελεσματικές.

Ο Νίκολσον έχει πέντε παιδιά και έχει υπάρξει πιο ανοιχτός για τους δεσμούς του με τα υπόλοιπα παιδιά. Η κόρη του, Lorraine Nicholson, είναι επίσης ηθοποιός και ο γιος του, Raymond Nicholson, ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του, καθώς έγινε ηθοποιός.

