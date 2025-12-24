Τέιλορ Σουίφτ: Δωρεά 1 εκατ. δολαρίων σε φιλανθρωπικούς σκοπούς προς τιμήν του πατέρα της

Η Τέιλορ Σουίφτ έκανε μια τεράστια φιλανθρωπική δωρεά προς τιμήν του πατέρα της, Σκοτ Σουίφτ. Η 36χρονη καλλιτέχνιδα δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια στην Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία. Ο 73χρονος πατέρας της Σουίφτ υποβλήθηκε σε πενταπλή επέμβαση «Bypass» τον Ιούνιο.

«Η συνεισφορά της συμβάλλει στην προώθηση της συνεχιζόμενης επιστημονικής έρευνας, στην ενίσχυση των προσπαθειών πρόληψης και θεραπείας και στην επέκταση της πρόσβασης σε ζωτικής σημασίας περίθαλψη για κάθε κοινότητα», ανακοίνωσε ο οργανισμός στο Instagram.

Αυτό έρχεται μετά τη δωρεά 1 εκατομμυρίου δολαρίων από τη Σουίφτ στον φιλανθρωπικό οργανισμό Feeding America, ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο 200 τραπεζών τροφίμων, που ηγείται του αγώνα κατά της πείνας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η 14 φορές βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα δήλωσε ότι πάντα θαύμαζε το γεγονός πως ο πατέρας της παρουσίαζε σταθερά φυσιολογικά αποτελέσματα ηλεκτροκαρδιογραφήματος στις ετήσιες ιατρικές του εξετάσεις. Ωστόσο, ήταν μια δοκιμασία κόπωσης σε κατάσταση ηρεμίας, που τελικά αποκάλυψε το πρόβλημα και λειτούργησε ως προειδοποίηση.

«Έχει πει σε όλους τους φίλους του ότι πρέπει να κάνουν το τεστ κοπώσεως, γιατί αυτό είναι που πραγματικά προλαμβάνει τα προβλήματα», ανέφερε η Σουίφτ στο podcast «New Heights» του αρραβωνιαστικού της, Τράβις Κέλσι, στις 13 Αυγούστου.

«Αν το εντοπίσεις νωρίτερα, δεν χρειάζεται να υποβληθείς σε επέμβαση. Μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτές τις αποφράξεις με στεντ και άλλα μέσα που είναι πολύ λιγότερο επεμβατικά». Πριν από έντεκα ημέρες, η Σουίφτ μοίρασε επιταγές-μπόνους αξίας 750.000 δολαρίων στους χορευτές της στη σειρά ντοκιμαντέρ της Disney+, «The End of an Era».

