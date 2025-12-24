Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δημοσίευσε τη Δευτέρα ένα νέο βίντεο στο Instagram για να το μοιραστεί με τους 42 εκατομμύρια followers της.

Η 44χρονη ποπ σταρ, που έκανε διακοπές στο Cabo νωρίτερα αυτό τον μήνα, υπέστη ένα ατύχημα με το ντύσιμό της, ενώ φορούσε ένα μικροσκοπικό κόκκινο μπικίνι και λευκό σλιπ. Η ίδια φρόντισε να προστατεύσει την αξιοπρέπειά της, τοποθετώντας προσεκτικά ένα «emoji» με ένα κίτρινο λουλούδι.

«Αυτό είναι αφιερωμένο σε κάποιον που αγαπώ πολύ!», έγραψε στην ανάρτησή της, με πολλούς θαυμαστές να αναρωτιούνται για ποιον «χτυπά»… η καμπάνα. Τα σχόλια ήταν απενεργοποιημένα, αλλά η καλλιτέχνιδα κατάφερε να συγκεντρώσει σχεδόν 100.000 «likes» από τους θαυμαστές της.

Αυτό συνέβη λίγες μέρες μετά την ανησυχία που προκάλεσε η καλλιτέχνις στο Μεξικό. Υπέστη ένα ακόμη ατύχημα με το ντύσιμό της ενώ περιφερόταν σε ένα πολυτελές θέρετρο με ένα μαρτίνι στο χέρι.

Για περισσότερο από μια δεκαετία, η Σπίαρς ζούσε υπό ένα καθεστώς που θα ζήλευε ακόμη και μυθιστόρημα δυστοπίας: δεν είχε δικαίωμα να οδηγεί, να διαχειρίζεται τα οικονομικά της, ούτε να αποφασίζει για το σώμα της. Το κίνημα #FreeBritney άλλαξε τη ροή της ιστορίας.

Το 2021, ένα δικαστήριο του Λος Άντζελες απελευθέρωσε τη Μπρίτνεϊ, τερματίζοντας ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα νομικά καθεστώτα στην ιστορία της αμερικανικής showbiz. «Επιτέλους, μπορώ να αναπνεύσω, αλλά δεν ξέρω πώς να ζήσω ελεύθερη πια», είχε δηλώσει η ίδια. Οι σχέσεις της με την οικογένειά της παραμένουν βαθιά τραυματισμένες.

Πηγή: skai.gr

