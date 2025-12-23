Η εξομολόγηση του Τράβις Κέλσι στην Τέιλορ Σουίφτ: Ο έρωτας της ζωής μου…

Ο Τράβις Κέλσι έγραψε ένα άκρως συγκινητικό γράμμα στον «έρωτα της ζωής του», Τέιλορ Σουίφτ, λίγο πριν από τις τελευταίες εμφανίσεις της για την περιοδεία «Eras Tour». Η τρυφερή στιγμή, όπου η τραγουδίστρια διαβάζει το γράμμα, πριν από τη συναυλία της στο Βανκούβερ στις 6 Δεκεμβρίου 2024, προβλήθηκε στο έκτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ «End of an Era».

Read Travis Kelce’s personal letter to Taylor Swift for final Eras Tour shows: ‘Beginning of me meeting the love of my life’ https://t.co/V0kUmyR7Vu pic.twitter.com/4EqEG9BEAC December 23, 2025

«Τόσες απίστευτες αναμνήσεις σε αυτή την περιοδεία, αλλά η αγαπημένη μου είναι το να σε βλέπω πρώτη φορά ζωντανά στη σκηνή», ξεκινούσε το γράμμα του σταρ του NFL. Η Σουίφτ διάβασε την επόμενη φράση γελώντας: «Να είμαι μαγεμένος και να μου κόβεται η ανάσα από μια γυναίκα που δεν με ξέρει καν».

Στο τέλος του γράμματος, ο Κέλσι έγραψε: «Σε ευχαριστώ -ίσως και λίγο εγωιστικά- που δημιούργησες αυτή τη θρυλική περιοδεία, αλλά και τον Ρόμπερτ Άλεν που σε έφερε στο Κάνσας Σίτι. Εκείνη η βραδιά ήταν η αρχή της συνάντησής μου με τον έρωτα της ζωής μου».

Η πρώτη τους γνωριμία και το… χαμένο βραχιόλι

Ο Τράβις Κέλσι αναφερόταν στη συναυλία της «Eras Tour», στο Arrowhead Stadium, στις 8 Ιουλίου 2023, όταν είχε προσπαθήσει -χωρίς επιτυχία- να της δώσει ένα «βραχιόλι φιλίας» με τον αριθμό του. Λίγο αργότερα, αποκάλυψε στο podcast του «New Heights» ότι είχε απογοητευτεί, επειδή η Σουίφτ «δεν ήθελε να τον γνωρίσει» τότε. Παρά το χαμένο εκείνο ραντεβού, οι δυο τους άρχισαν να «βγαίνουν διακριτικά», περίπου δύο μήνες αργότερα, και έκτοτε αποτελούν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια.

Η στιγμή μετά το σοκαριστικό περιστατικό στη Βιέννη

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στιγμή που ο Κέλσι δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα από την Τέιλορ Σουίφτ, μετά την επιστροφή της στη σκηνή στο Λονδίνο, λίγες ημέρες μετά την αποτυχημένη τρομοκρατική επίθεση στο στάδιο Ernst Happel της Βιέννης, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί. «Μωρό μου, ήταν σαν να ήξερε το κοινό ότι χρειαζόμουν μια ψυχολογική τόνωση», είπε η Σουίφτ, με τον Κέλσι να της απαντά ότι άκουγε τη χαρά στη φωνή της.

Στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς, η Τέιλορ Σουίφτ εξηγεί γιατί ο Κέλσι είναι ο «σωστός άνθρωπος» για εκείνη: «Οι παθιασμένες ζωές μας συνυπάρχουν και τροφοδοτούν η μία την άλλη. Στο τέλος της ημέρας, αγαπάμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι υπέροχο». Η τραγουδίστρια αποκάλυψε επίσης ότι τον έφερε ως έκπληξη στη σκηνή στο Λονδίνο, λέγοντας: «Ο Τράβις είναι από αυτούς που λένε “ναι” στη ζωή. Είναι ανοιχτός σε όλα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.