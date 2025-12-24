Η Μαντόνα… χριστουγεννιάτικη: «Ο Άγιος Βασίλης θέλει να μάθει αν ήσασταν καλά ή άτακτα παιδιά»

Η Μαντόνα, γνωστή εδώ και δεκαετίες για την τολμηρή δημόσια εικόνα της, προκάλεσε για ακόμη μία φορά συζητήσεις στα social media. Αυτή την εβδομάδα, η 67χρονη «βασίλισσα» της ποπ μοιράστηκε στο Instagram μια χριστουγεννιάτικη φωτογράφιση, ποζάροντας με τον σύντροφό της, Akeem Morris, 29 ετών. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο Άγιος Βασίλης θέλει να μάθει… ήσουν άτακτος ή φρόνιμος;»

Φωτογράφιση με εορταστική αλλά τολμηρή αισθητική

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Μαντόνα εμφανίζεται με κορσέ, δαντελένια γάντια και καλσόν, ενώ ο Morris ποζάρει χωρίς μπλούζα, φορώντας μόνο ένα κόκκινο παντελόνι εμπνευσμένο από τον Άγιο Βασίλη. Σε άλλες λήψεις, η τραγουδίστρια επιλέγει ανοιχτόχρωμα εσώρουχα, ακολουθώντας την αισθητική που έχει χαρακτηρίσει πολλές από τις εμφανίσεις της όλα αυτά τα χρόνια.

Οικογένεια και προσωπική ζωή

Η Μαντόνα είναι μητέρα έξι παιδιών. Έχει αποκτήσει την κόρη της Lourdes, 29 ετών, με τον Carlos Leon, και τον γιο της Rocco, 25 ετών, με τον πρώην σύζυγό της, Guy Ritchie. Παράλληλα, έχει υιοθετήσει τον David, 20 ετών, τη Mercy, 19 ετών, καθώς και τις δίδυμες Stella και Estere, 13 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά της έχουν γνωρίσει τον Akeem Morris, ενώ πρόσφατα η διάσημη καλλιτέχνιδα γιόρτασε το Χανουκά μαζί με τις δίδυμες κόρες της.

Πώς γνωρίστηκε το ζευγάρι

Η Μαντόνα γνώρισε τον Μόρις το 2022, κατά τη διάρκεια φωτογράφισης για το περιοδικό «Paper Magazine». Αν και στο μεταξύ είχε μια σύντομη σχέση με τον επαγγελματία πυγμάχο Joshua Popper, μέσα στο 2023, οι φήμες για ρομαντική σχέση με τον Μόρις ξεκίνησαν το 2024, όταν εμφανίστηκε σε αναρτήσεις της στα social media.

Τον Ιούλιο του 2024, η τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από την Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, συνοδεύοντάς τες με μια προσωπική αναφορά στη σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε αντιμετωπίσει έναν χρόνο νωρίτερα. Νωρίτερα φέτος, η Μαντόνα πυροδότησε φήμες ότι αρραβωνιάστηκε, όταν εμφανίστηκε να φορά διαμαντένιο δαχτυλίδι σε ανάρτηση για την Πρωτοχρονιά.

Η τραγουδίστρια έχει παντρευτεί δύο φορές στο παρελθόν: με τον ηθοποιό Sean Penn (1985–1989) και αργότερα με τον σκηνοθέτη Guy Ritchie (2000–2008). Παρά τις δυσκολίες, διατηρεί καλές σχέσεις με τους πρώην συζύγους της.

Πηγή: skai.gr

