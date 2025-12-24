Η Εύα Λονγκόρια απηύθυνε θερμές ευχές για τις γιορτές στους, σχεδόν, 11 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram. Η 50χρονη ηθοποιός δημοσίευσε δύο φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει με ένα λαμπερό, ανοιχτό ροζ φόρεμα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα εφαρμοστό φόρεμα με λεπτές τιράντες, το οποίο αναδείκνυε τη σιλουέτα της. Το «look» ολοκληρώθηκε με κόκκινο κραγιόν και τα μακριά καστανά μαλλιά της χτενισμένα προς τα πίσω. Η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της: «Καλές γιορτές». Οι φωτογραφίες αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης καμπάνιας γνωστής εταιρείας καλλυντικών, η οποία κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Από το κόκκινο χαλί… στο γήπεδο τένις

Αυτή την περίοδο, η Εύα Λονγκόρια βρίσκεται στη Marbella, όπου περνά χρόνο ανάμεσα στην Ισπανία και το Μεξικό, χώρες στις οποίες μοιράζει πλέον τη ζωή της. Μέσα από τα Instagram Stories, μοιράστηκε στιγμιότυπα από προπόνηση τένις, δηλώνοντας: «Πίσω στη Marbella!».

Η ηθοποιός είχε μιλήσει στην εκπομπή «Live With Kelly and Mark» για τη μετακόμισή της στην Ευρώπη. Όπως αποκάλυψε, η περιοχή της Ανδαλουσίας έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της, καθώς την επισκέπτεται εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Η Λονγκόρια, που κατάγεται από το Corpus Christi του Τέξας και έχει ισπανικές ρίζες, τόνισε ότι αισθάνεται έντονη σύνδεση με τον τόπο.

