Εκθαμβωτική. Μόνο αυτή η λέξη ταιριάζει στη Σάλμα Χάγιεκ, που με το εφαρμοστό μάξι φόρεμά της «τράβηξε τα βλέμματα» στην απονομή των Όσκαρ.



H 57χρονη, αισίως, Μεξικάνα ηθοποιός «έκλεψε την παράσταση» στα Όσκαρ, και κατόπιν στο καθιερωμένο πάρτι του Vanity Fair. από πολύ νεότερές της ηθοποιούς…



Δείτε τις φωτογραφίες που ανάρτησε στο Instagram, την πρώτη στην οποία καλούσε τους θαυμαστές της να μαντέψουν πού πηγαίνει (εύκολο)

Πηγή: skai.gr

