Sofia Vergara: Φοβάται για τη ζωή της εξαιτίας ενός stalker

Η Κολομβιανή ηθοποιός, Sofia Vergara, κατάφερε να κερδίσει ασφαλιστικά μέτρα για την ίδια και τον γιο της εναντίον ενός επίμονου stalker, το όνομα του οποίου είναι Gregory Brown.

Όπως αναφέρει το «TMZ», η διάσημη ηθοποιός κατηγορεί τον Brown ότι είναι ένας «ψυχικά ασταθής διώκτης», ο οποίος ισχυρίζεται ότι γνωρίζει την ίδια και τον 32χρονο γιο της Manolo, υπονοώντας μια σχέση με την ίδια και την οικογένειά της.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, ο Gregory Brown πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 100 μέτρα μακριά από την ίδια και τον γιο της, ενώ του έχει απαγορευτεί να έρθει σε επαφή με τη Sofia Vergara ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογένειάς της.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η ηθοποιός και παρουσιάστρια είπε ότι ο Brown της έστειλε ένα ενοχλητικό γράμμα, στο οποίο ανέφερε: «Θα σε δω και θα σε ακούσω πολύ σύντονα αγάπη μου» και υπέγραφε ως «Gangsta».

Σημειώνεται ότι ο Gregory Brown είχε ήδη συλληφθεί και φυλακιστεί νωρίτερα φέτος για διάρρηξη και βανδαλισμό της περιουσίας της Sofia Vergara, εκτός του ότι είχε κάνει πολλές προσπάθειες να πλησιάσει την οικογένεια της σταρ. Επιπλέον, ο άνδρας έχει ποινικό μητρώο που περιλαμβάνει βίαια εγκλήματα. Όπως είναι λογικό, η ηθοποιός φοβάται για την ασφάλειά της.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Sofia Vergara αντιμετωπίζει ένα τέτοιο ζήτημα. Το 2020, είχε παρενοχληθεί από έναν άνδρα που αναγνωρίστηκε ως Rengifo Randazzo, ο οποίος είχε εμμονή με τον τότε σύζυγό της, Joe Manganiello.



