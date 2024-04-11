Η Megan Thee Stallion ποζάρει για το εξώφυλλο του περιοδικού «Women's Health» και εντυπωσιάζει… Η 29χρονη ράπερ επιδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της και «σπάει» τη σιωπή της μετά από αρκετό καιρό.

Η διάσημη καλλιτέχνιδα μίλησε για το πώς ξεπέρασε τον πόνο και επούλωσε τις πληγές της από τον πρώην σύντροφό της, Τόνι Λάνεζ, ο οποίος την πυροβόλησε στο πόδι το 2020 μετά από ένα πάρτι στο οποίο είχαν εμφανιστεί μαζί.

Η τραγουδίστρια υπέμεινε επίσης το μίσος από συναδέλφους καλλιτέχνες και άλλους - οι οποίοι αμφισβήτησαν τη μνήμη της για εκείνη τη νύχτα - παρά το γεγονός ότι εκείνη ήταν το θύμα.

«Ήξερα ότι δεν ήμουν ο εαυτός μου. Μου πήρε λίγο καιρό να αναγνωρίσω ότι είχα κατάθλιψη», είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια στη συνέντευξή της. Η σταρ ξεκίνησε ψυχοθεραπεία για να ασχοληθεί με την ψυχική της υγεία και επίσης άρχισε να γυμνάζεται.

Η Μέγκαν, η οποία σχεδίασε μια συλλογή αθλητικών ρούχων για τη Nike, απολαμβάνει τις προπονήσεις στην παραλία και τρέχει πάνω-κάτω στην άμμο για 40 λεπτά. Η σταρ άλλαξε, επίσης, τη διατροφή της, μειώνοντας την ποσότητα του κόκκινου κρέατος, του κονιάκ, της σόδας, του χυμού, του τόνου και του ψωμιού που έτρωγε.

Το καθημερινό της πρόγραμμα γευμάτων περιλαμβάνει συνήθως ένα smoothie ή έναν πράσινο χυμό για πρωινό, σολομό με λαχανικά για μεσημεριανό και βραδινό, με τα λαχανικά να είναι το σνακ της επιλογής της.

Η ράπερ λέει, επίσης, ότι γράφει ημερολόγιο καθημερινά το πρωί, διαλογίζεται, προσεύχεται, παίζει με τα σκυλιά της, ακούει μουσική και κάνει μάσκα προσώπου. Η ίδια ανέφερε ότι ο προσωπικός χρόνος είναι κάτι που χρειάζεται και ότι πλέον φροντίζει τον εαυτό της. «Μου αρέσει να σηκώνομαι και να μπορώ να είμαι ήρεμη», ενώ εξήγησε ότι της αρέσει να κάνει ντους γιατί αγαπά τον ήχο του νερού.

Μετά τους πυροβολισμούς, η καλλιτέχνιδα δεν μπορούσε να περπατήσει και έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση των θραυσμάτων της σφαίρας. Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να επουλώσει η Megan το συναισθηματικό της τραύμα…

«Ήταν πολλοί εκείνοι που δεν μου συμπεριφέρθηκαν σαν να ήμουν άνθρωπος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Νιώθω ότι όλοι είχαν πάντα συνηθίσει να είμαι το διασκεδαστικό και χαρούμενο κορίτσι του πάρτι. Είδα τους ανθρώπους να με ‘’χτίζουν’’, να με ‘’γκρεμίζουν’’ και να μπερδεύονται με τις προσδοκίες τους από εμένα».

Και πρόσθεσε: «Ως μαύρη γυναίκα νιώθω επίσης ότι οι άνθρωποι περιμένουν από εμένα να δέχομαι τις γροθιές, να δέχομαι το ξύλο, να δέχομαι τα χτυπήματα και να το χειρίζομαι με χάρη. Αλλά είμαι άνθρωπος».

Μήνες μετά την επίθεση, η Megan αποκάλυψε ότι άρχισε να κλαίει πριν βγει στη σκηνή και έπαθε κατάθλιψη καθώς προσπαθούσε να θεραπευτεί ψυχικά και σωματικά από αυτήν.

«Πριν βγω στη σκηνή, έκλαιγα τον μισό χρόνο, επειδή δεν ήθελα να εμφανιστώ, αλλά επίσης δεν ήθελα να αναστατώσω τους θαυμαστές μου. Υπήρξαν σκοτεινές εποχές… Ήξερα ότι δεν ήμουν ο εαυτός μου. Μου πήρε λίγο καιρό να αναγνωρίσω ότι είχα κατάθλιψη, αλλά μόλις άρχισα να μιλάω σε έναν θεραπευτή, μπόρεσα να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου. Χρησιμοποίησα τη γυμναστική για να ξεφύγω και να γίνω ευτυχισμένη», κατέληξε.

Ο Tory Lanez καταδικάστηκε τον Αύγουστο του 2023 σε 10 χρόνια κάθειρξη για τρία κακουργήματα. Δήλωσε αθώος σε όλες τις κατηγορίες.

