Η Selena Gomez είναι ερωτευμένη με τον σύντροφό της, Benny Blanco, και θέλει να το μάθουν και οι θαυμαστές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σταρ του «Only Murders in the Building», η οποία πρόσφατα μοιράστηκε ότι αισθάνεται πιο «ασφαλής» με τον μουσικό παραγωγό, δημοσίευσε μια σειρά από στιγμιότυπα του ζευγαριού. Και οι δύο φαίνονται ερωτευμένοι. Μην τους ματιάσουμε…

Η πρώην κοπέλα του Justin Bieber εξήρε επίσης τον σύντροφό της για τη «συναισθηματική του αντοχή», όπως έγραψε στην ανάρτησή της. «Χρόνια πολλά μωρό μου! Η συναισθηματική σου αντοχή, η θετική σου διάθεση, το απίστευτο ταλέντο σου (που με ξετρελαίνει), το αδιαμφισβήτητο χιούμορ σου και η τρυφερή, ευγενική σου καρδιά με σκοτώνουν απόλυτα. Σ' αγαπώ».

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco συνδέθηκαν για πρώτη φορά το 2015, όταν συνεργάστηκαν για τα τραγούδια της «Same Old Love» και «Kill Em». Επίσης, είχαν «στενή» συνεργασία και στο κομμάτι «Single Soon».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.