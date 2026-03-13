Σίντι Κρόφορντ: Σάλος για την πρωινή ρουτίνα της - Από το τζακούζι μέχρι το Pilates

Ανάμεικτες αντιδράσεις προκάλεσε η Σίντι Κρόφορντ, μετά τη δημοσίευση βίντεο που αποκαλύπτει τη σχολαστική πρωινή ρουτίνα της, διάρκειας περίπου δυόμισι ωρών. Το 60χρονο πρώην supermodel έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια αναλυτική εικόνα του τρόπου με τον οποίο ξεκινά την ημέρα της.

Σύμφωνα με όσα δείχνει στο βίντεο, η ημέρα της ξεκινά στις 6 το πρωί. Μόλις ξυπνά κάνει dry brushing στα πόδια, ενώ ακούει αποσπάσματα από τη Βίβλο στο κινητό της. Στη συνέχεια ακολουθεί τη ρουτίνα περιποίησης του προσώπου της, χρησιμοποιώντας gua sha, από τη δική της σειρά προϊόντων, αλλά και ειδικές συσκευές ευεξίας, όπως Bemer mat, laser cap για το τριχωτό της κεφαλής και red light therapy για το πρόσωπο.

Η ρουτίνα της συνεχίζεται με ένα σφηνάκι μηλόξυδο, προτού βγει ξυπόλυτη στο γρασίδι για αυτό που η ίδια αποκαλεί «grounding», δηλαδή μια πρακτική που συνδέεται με την επαφή με τη φύση. Αμέσως μετά κατευθύνεται στο εξωτερικό τζακούζι του σπιτιού της, όπου παραμένει για περίπου 15 λεπτά, απολαμβάνοντας τη χαλάρωση πριν περάσει στο επόμενο στάδιο της ημέρας της.

Έπειτα, η Σίντι Κρόφορντ βάζει τα αθλητικά της ρούχα, ετοιμάζει καφέ με προσθήκη κολλαγόνου, ρίχνει μια ματιά στα emails της και κατευθύνεται στο γυμναστήριο του σπιτιού της. Εκεί ακολουθεί πρόγραμμα άσκησης που περιλαμβάνει stretching περίπου 15 λεπτών, άλματα σε μίνι τραμπολίνο και, τέλος, Pilates. Η ίδια συνόδευσε το βίντεο με τη φράση: «Λατρεύω την πρωινή μου ρουτίνα – με προετοιμάζει για μια υπέροχη μέρα!».

Ωστόσο, η ανάρτησή της δεν έμεινε ασχολίαστη. Πολλοί χρήστες των social media έσπευσαν να χλευάσουν τη διάρκεια και το περιεχόμενο της ρουτίνας της, σχολιάζοντας ότι μοιάζει περισσότερο με «δουλειά πλήρους απασχόλησης» παρά με μια συνηθισμένη πρωινή προετοιμασία. Ορισμένοι τόνισαν ότι η εικόνα αυτή δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινότητα του μέσου ανθρώπου, που καλείται να φύγει βιαστικά από το σπίτι για πολύωρη εργασία, ενώ άλλοι χαρακτήρισαν το βίντεο ακόμη ένα παράδειγμα του πόσο αποκομμένοι από την πραγματικότητα μοιάζουν συχνά οι celebrities.

Από την άλλη πλευρά, δεν έλειψαν και όσοι υπερασπίστηκαν την Κρόφορντ, υποστηρίζοντας ότι στην περίπτωσή της η φροντίδα της εμφάνισης και της φυσικής κατάστασης αποτελεί ουσιαστικά μέρος της επαγγελματικής της ταυτότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.