Ντέμι Μουρ: Πιο αδύνατη από ποτέ - Φουντώνουν οι φήμες για χρήση Ozempic

Η Ντέμι Μουρ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αδύνατη στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ South by Southwest (SXSW) στο Όστιν του Τέξας, προκαλώντας έντονα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 63χρονη ηθοποιός, γνωστή εδώ και χρόνια για τη λεπτή σιλουέτα της, έδειχνε ακόμη πιο αδυνατισμένη σε σχέση με προηγούμενες δημόσιες εμφανίσεις της. Μάλιστα, όταν πόζαρε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στα Actor Awards, τα πρώην SAG Awards, η εμφάνισή της είχε ήδη πυροδοτήσει συζητήσεις γύρω από την απώλεια βάρους της.

Στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «I Love Boosters!», η Μουρ επέλεξε ένα μαύρο, αμάνικο wrap φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο αναδείκνυε τη σιλουέτα της και τα πόδια της. Η ηθοποιός βρέθηκε στο φεστιβάλ για την παρουσίαση της νέας της κινηματογραφικής δουλειάς, σε σκηνοθεσία του Boots Riley.

Στο κόκκινο χαλί η ηθοποιός φωτογραφήθηκε μαζί με τον σκηνοθέτη της ταινίας, ενώ στο πλευρό της είχε και το μικροσκοπικό σκυλάκι της, το οποίο έχει συνοδεύσει τη σταρ και σε άλλες δημόσιες εμφανίσεις. Η ιδιαίτερα αδύνατη εμφάνισή της αναζωπύρωσε παράλληλα στο διαδίκτυο ανεπιβεβαίωτες φήμες σχετικά με τη χρήση του φαρμάκου Ozempic, που τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί με απώλεια βάρους σε αρκετές προσωπικότητες της διεθνούς showbiz.

