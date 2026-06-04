Αποστάσεις από τον χαρακτηρισμό «ακροδεξιός» που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Όπως ανέφερε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όταν αφορούν έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας.

«Καλό είναι να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί γενικά και ειδικά όταν μιλάμε για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος και πρώην πρωθυπουργό της χώρας, που προέρχεται από τη δική μας παράταξη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει διαγραφεί. Μπορεί να έχουμε διάσταση απόψεων σε θέσεις που άπτονται κυρίως των εθνικών μας θεμάτων. Έχουμε απαντήσει και θεωρώ με επάρκεια, αλλά οι χαρακτηρισμοί δεν προσφέρουν τίποτα», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

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