Χάιντι Κλουμ: Η διάγνωση με ΔΕΠΥ και γιατί τη θεωρεί «υπερδύναμη»

Η Χάιντι Κλουμ μίλησε για τη νευροαναπτυξιακή της κατάσταση, αποκαλύπτοντας ότι έχει μια μορφή ΔΕΠΥ. Το 52χρονο μοντέλο δήλωσε στο περιοδικό «Glamour» ότι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητάς της, ωστόσο δεν την αντιμετωπίζει ως εμπόδιο. Αντίθετα, τη θεωρεί πηγή δύναμης.

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που εμφανίζεται συνήθως από την παιδική ηλικία και μπορεί να συνεχιστεί και στην ενήλικη ζωή. Χαρακτηρίζεται από δυσκολία συγκέντρωσης, υπερκινητικότητα και παρορμητική συμπεριφορά.

Τα άτομα με ΔΕΠΥ μπορεί να δυσκολεύονται να διατηρήσουν την προσοχή τους, να οργανώσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες ή να παραμείνουν ακίνητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά, πολλοί άνθρωποι με τη διαταραχή αναπτύσσουν ιδιαίτερη δημιουργικότητα, ενέργεια και ικανότητα να διαχειρίζονται πολλά πράγματα ταυτόχρονα.

Η Κλουμ υπογράμμισε πως δεν αφήνει τη διάγνωση να την περιορίζει. «Είναι η υπερδύναμή μου», είπε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, η υπερκινητικότητα που συνοδεύει τη ΔΕΠΥ είναι κάτι που τη βοηθά να διαχειρίζεται πολλές δραστηριότητες ταυτόχρονα.

«Είμαι υπερδραστήρια λόγω της ΔΕΠΥ. Μπορώ να κάνω χίλια διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα. Δουλεύω σε πολλά πρότζεκτ παράλληλα και συνεχίζω να προσθέτω κι άλλα», ανέφερε.

Heidi Klum Speaks Out About Why ADHD Is Her ‘Superpower’ https://t.co/Kp4N1ojQMf — People (@people) March 13, 2026

Η Κλουμ δεν είναι η μόνη διάσημη που έχει μιλήσει δημόσια για τη διαταραχή. Μεταξύ άλλων, η Paris Hilton, ο Justin Timberlake και η Solange Knowles έχουν επίσης αναφέρει ότι ζουν με ΔΕΠΥ, με τη Hilton να την περιγράφει κι εκείνη ως «υπερδύναμη». Στη συνέντευξη, η ίδια μίλησε επίσης για τη δύναμη, το θάρρος, τη μητρότητα και την αντοχή, τονίζοντας ότι η πραγματική δύναμη δεν έχει καμία σχέση με τη σκληρότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.