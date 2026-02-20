Η Σίντι Κρόφορντ κλείνει τα 60, αλλά ο χρόνος φαίνεται να μην την έχει «αγγίξει». Η ίδια αποδίδει το αποτέλεσμα όχι σε κάποιο «θαύμα», αλλά στη συνέπεια: καθημερινή φροντίδα δέρματος, συγκεκριμένη άσκηση, διατροφή με μέτρο και προτεραιότητα στην ψυχική ισορροπία.

Με καριέρα που ξεκίνησε να απογειώνεται στα τέλη της δεκαετίας του ’80, η Κρόφορντ ανήκει στη γενιά των κορυφαίων μοντέλων των ’90s, δίπλα σε ονόματα όπως η Λίντα Εβαντζελίστα και η Ναόμι Κάμπελ. Στην προσωπική της ζωή είναι μητέρα δύο παιδιών: η κόρη της, Κάια Γκέρμπερ, ακολούθησε τα βήματά της στο μόντελινγκ, ενώ έχει και έναν γιο, τον Πρέσλι Γκέρμπερ, 26 ετών, με τον σύζυγό της, Ράντε Γκέρμπερ.

Περιποίηση δέρματος με έμφαση στην αντηλιακή προστασία

Κεντρικό κομμάτι της καθημερινότητάς της είναι η σταθερή ρουτίνα περιποίησης και η αντηλιακή προστασία. Πριν από περισσότερα από 20 χρόνια δημιούργησε τη σειρά προϊόντων «Meaningful Beauty», σε συνεργασία με τον Γάλλο γιατρό Ζαν-Λουί Σεμπάγκ. Έχει αναφέρει ότι τα προϊόντα αυτά συμβάλλουν, ώστε το δέρμα της να δείχνει πιο σφριγηλό και φωτεινό, ενώ έχει σταθεί ιδιαίτερα στη σημασία της αντηλιακής ενυδατικής.

Σε δηλώσεις της στο «People» έχει σημειώσει επίσης ότι η αυτοπεποίθηση «γράφει» στο πρόσωπο: όταν νιώθεις καλά, το δείχνεις στη στάση και στην παρουσία σου.

Άσκηση τρεις φορές την εβδομάδα και διατροφή

Η Κρόφορντ έχει περιγράψει ως «αγαπημένο» της πρόγραμμα έναν συνδυασμό αερόβιας άσκησης και ενδυνάμωσης: περίπου 20 λεπτά αερόβια γυμναστική και στη συνέχεια ασκήσεις με βάρη, τρεις φορές την εβδομάδα. Μετά, αφιερώνει επιπλέον χρόνο σε ασκήσεις ενδυνάμωσης (όπως προβολές και ασκήσεις για χέρια και κορμό).

Στο κομμάτι της διατροφής, έχει πει ότι όταν βρίσκεται στο σπίτι εφαρμόζει συχνά διαλείπουσα νηστεία: συνήθως μεταθέτει το πρώτο γεύμα μετά τις 10 το πρωί και αρκετές φορές γυμνάζεται πριν φάει.

Για το πρώτο γεύμα της ημέρας επιλέγει συχνά ρόφημα με γάλα καρύδας, μπανάνα, σπανάκι, μέντα, κολλαγόνο, σκόνη πρωτεΐνης, λιναρόσπορο και σπόρους κάνναβης. Στα κύρια γεύματα δίνει έμφαση στην πρωτεΐνη με σαλάτα ή λαχανικά και έχει αναφέρει ότι προσπαθεί να περιορίζει τροφές με γλουτένη (όπως ζυμαρικά και ψωμί).

Η ίδια τονίζει ότι η ευεξία δεν είναι μόνο θέμα σώματος. Μιλώντας στο «The Skinny Confidential» το 2024, υπογράμμισε ότι η φροντίδα του εαυτού σχετίζεται άμεσα με την ψυχική υγεία και την αυτοπεποίθηση: όταν μια γυναίκα νιώθει καλά με τον εαυτό της, διεκδικεί περισσότερο χώρο και συμμετέχει πιο ενεργά, σύμφωνα με την ίδια.

Στο καθημερινό της πρόγραμμα έχει συμπεριλάβει πρακτικές όπως καθαρισμό της γλώσσας, στεγνό βούρτσισμα, ήπια λεμφική μάλαξη με λάδι και μασάζ προσώπου με «Gua Sha» (εναλλακτική θεραπεία περιποίησης προσώπου).

Cindy Crawford turns 60! Model's diet, fitness and skincare secrets revealed as she appears to age in reverse https://t.co/heynRM6oBU — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 20, 2026

Πηγή: skai.gr

