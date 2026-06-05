Η Τουρκία παρακολουθεί την κούρσα εξοπλισμών Ελλάδας-Κύπρου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας παρακολουθεί στενά την εξοπλιστική δραστηριότητα της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Τουρκία επισημαίνει την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει την ασφάλεια της χώρας και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.

Το μήνυμα απευθύνεται προς την Αθήνα και τη Λευκωσία ως προειδοποίηση σχετικά με τις μεταβολές στον εξοπλισμό στην περιοχή.

Το τουρκικό υπ. Άμυνας παρακολουθεί στενά την εξοπλιστική δραστηριότητα Αθήνας και Λευκωσίας με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων, όπως διαμηνύει.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Ηχηρό μήνυμα στέλνει το τουρκικό υπ. Άμυνας προς την Αθήνα και τη Λευκωσία, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία «παρακολουθεί στενά και προσεκτικά» την εξοπλιστική δραστηριότητα της Ελλάδας και της Κύπρου στην περιοχή, όπως ανέφεραν πηγές του τουρκικού υπ. Άμυνας. To τουρκικό υπ. Άμυνας υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της Άγκυρας να προστατεύσει την ασφάλεια της χώρας και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: Deutsche Welle

«Παρακολουθούμε τους εξοπλισμούς Ελλάδας και Κύπρου»Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την κούρσα εξοπλισμών από την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία σε συνεργασία με το Ισραήλ και ορισμένα άλλα δυτικά κράτη, αρμόδιες τουρκικές πηγές σε εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου στη Σμύρνη απάντησαν ότι οι τουρκικοί θεσμοί παρακολουθούν στενά τις στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή και την εξοπλιστική δραστηριότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο.Επανέλαβαν ότι η Άγκυρα έχει δεσμευτεί να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στην περιοχή και τάσσεται υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με προτεραιότητα τη διατήρηση της ειρήνης και των δεσμών καλής γειτονίας.«Συνεργασία, και όχι κούρσα εξοπλισμών»«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της χώρας μας και της 'Toυρκικής Κύπρου' (σσ: έτσι αναφέρεται στα τουρκικά)», σημειώνουν οι ίδιες πηγές. «Αυτό που χρειάζεται στην περιοχή μας δεν είναι μια κούρσα εξοπλισμών, αλλά ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο».Πρόσθεσαν δε ότι η ελληνική εξοπλιστική δραστηριότητα θα πρέπει να αποτελεί μέλημα του ελληνικού λαού. Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν πρόσφατα εντείνει τους στρατιωτικούς δεσμούς τους με μια σειρά από χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, το οποίο προμηθεύει και τις δύο χώρες με προηγμένα όπλα καθώς και συστήματα αεράμυνας», αναφέρει η δήλωση του τουρκικού υπ. Άμυνας.

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