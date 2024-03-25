Olivia Colman: Θα πληρωνόμουν καλύτερα αν ήμουν άνδρας

Η Olivia Colman επέκρινε τις μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων στον κινηματογραφικό κλάδο και δήλωσε ότι θα πληρωνόταν περισσότερο αν ήταν άνδρας, υποστηρίζοντας ότι η ανισότητα αυτή έχει τις ρίζες της στην ξεπερασμένη ιδέα ότι οι άνδρες ηθοποιοί προσελκύουν το κοινό.

Μιλώντας για την τελευταία της ταινία, «Wicked Little Letters», η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δήλωσε ότι το φύλο περιορίζει τις δυνατότητες των αποδοχών της. «Οι έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες ήταν πάντοτε μεγάλες ‘’εισπρακτικές επιτυχίες’’», δήλωσε στην εκπομπή Christiane Amanpour του CNN.

«Μην αρχίσω να μιλάω για τις μισθολογικές διαφορές, αλλά οι άνδρες ηθοποιοί πληρώνονται περισσότερο, επειδή συνήθιζαν να λένε ότι προσελκύουν το κοινό και στην πραγματικότητα, αυτό δεν ισχύει εδώ και δεκαετίες. Αλλά εξακολουθούν να θέλουν να το χρησιμοποιούν αυτό ως λόγο για να μην πληρώνουν τις γυναίκες τόσο καλά.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι αν ήμουν ο Oliver Colman, θα κέρδιζα πολύ περισσότερα απ' ότι κερδίζω ως γυναίκα», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Colman επισημαίνει μια ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Μιλώντας στους Radio Times τον περασμένο μήνα, η ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αν μια γυναίκα βρίζει, ο κόσμος σοκάρεται. Οι γυναίκες είναι άνθρωποι - αστείες, βρώμικες, αγαπησιάρικες, στοργικές - όπως ακριβώς και οι άνδρες».

Η Colman κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού για τη δουλειά της στην ταινία «The Favourite». Έλαβε μια δεύτερη υποψηφιότητα για το ίδιο βραβείο το 2022 για τον ρόλο της στην ταινία «The Lost Daughter (Η χαμένη κόρη)» μαζί με τη συμπρωταγωνίστρια της στα «Wicked Little Letters», Jessie Buckley.

Αυτόν τον μήνα, το «Forbes» ονόμασε τον Άνταμ Σάντλερ ως τον πιο ακριβοπληρωμένο ηθοποιό για το 2023, αφού εισέπραξε 73 εκατ. δολάρια μετά την επιτυχία της ταινίας του, «Murder Mystery 2», του Netflix.

Η Μάργκοτ Ρόμπι ήταν η δεύτερη υψηλότερα αμειβόμενη ηθοποιός, κερδίζοντας 59 εκατ. δολάρια μετά τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία «Barbie» που έκανε θραύση, της οποίας ήταν και παραγωγός, αλλά η μόνη άλλη γυναίκα που βρέθηκε στο top 10 ήταν η Τζένιφερ Άνιστον, η οποία ήταν συμπρωταγωνίστρια του Σάντλερ στην κωμωδία.

