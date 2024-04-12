Ο σταρ του Χόλυγουντ Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp) έχει αφήσει πίσω του τον κινηματογράφο και σήμερα είναι μέλος του supergroup Hollywood Vampires μαζί με τον Άλις Κούπερ και τον Τζο Πέρι των Aerosmith.

Έχουν κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ μέχρι σήμερα και έχουν κάνει πολλές παγκόσμιες περιοδείες.

Ομως, ο άνθρωπος που υπέγραψε δισκογραφικά συμβόλαια με τους Mötley Crüe και Guns N' Roses πιστεύει ότι ο Ντεπ είναι «ο χειρότερος κιθαρίστας που έχει δει ποτέ».

Ο Τομ Ζουτότ, διάσημο στέλεχος της A&R σε πρόσφατη συνέντευξη στο X5 Podcast αποκάλυψε ότι - αφού παρακολούθησε μια από τις πρώτες ακροάσεις της μπάντας στην οποία έπαιζε ο Ντεπ προτού γίνει διάσημος ηθοποιός - απέρριψε το μουσικό του ταλέντο.

«Θεώρησα ότι ο Τζόνι Ντεπ δεν θα γινόταν ροκ σταρ» είπε. «Ξέρετε, ο Τζόνι Ντεπ έκανε οντισιόν για μένα δύο φορές. Αυτή είναι μια αστεία ιστορία. Πηγαίνω σε μια πρόβα, ο μάνατζερ είναι φίλος μου, και λέει: "Ανέλαβα αυτό το συγκρότημα από το Τζάκσονβιλ, είναι υπέροχοι". Πηγαίνω να τους δω και ήταν φριχτοί. Ο Τζόνι Ντεπ ήταν ο χειρότερος κιθαρίστας που είχα δει ποτέ — αλλά το χάρισμά του ήταν τρελό, καταλαβαίνετε;» πρόσθεσε.

«Μετά, κοιτάω τον μάνατζέρ του και του λέω: "Άκου, φίλε, δεν μπορεί να τα καταφέρει, αλλά πρέπει να βρεις σε αυτό το παιδί έναν ατζέντη και να τον βάλεις στην τηλεόραση ή σε μια ταινία. Αυτό το παιδί είναι αστέρι. Αλλά τα τραγούδια είναι χάλια και η μουσικότητα είναι φριχτή"» τόνισε.

Λίγους μήνες αργότερα, Τζόνι Ντεπ κατάφερε να εξασφαλίσει έναν ατζέντη και πήρε ρόλο στην τηλεοπτική σειρά «21 Jump Street».

Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία...

