Η τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός και πρώην μοντέλο, Σαμάνθα Φοξ, επιτέθηκε στη Νορβηγίδα σύζυγό της, ενώ ήταν μεθυσμένη, σε μια πτήση από το Χίθροου προς το Μόναχο, όπως γράφει η «Daily Mail».

Η Φοξ δήλωσε ένοχη για μέθη και ανάρμοστη συμπεριφορά, αλλά αρνήθηκε την επίθεση με ξυλοδαρμό. Η 57χρονη παραδέχτηκε την ενοχή της και για χρήση απειλητικής συμπεριφοράς απέναντι στη σύντροφό της.

Η γνωστή καλλιτέχνιδα εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας ένα μαύρο σακάκι και κρατώντας μια τσάντα. Η Φοξ και η Όλσεν άρχισαν να βγαίνουν το 2016, ένα χρόνο μετά τον θάνατο της πρώην συντρόφου της Φοξ, Myra Stratton, από καρκίνο.

Το πρώην λαμπερό μοντέλο, η οποία είχε και η ίδια φοβηθεί για καρκίνο πριν από δύο χρόνια, αφού βρήκε έναν όγκο στις φωνητικές της χορδές, ανακοίνωσε το 2018 ότι βρήκε επιτέλους ξανά τον έρωτα στον πρόσωπο της Όλσεν, μητέρας δύο παιδιών. Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια πολυτελή τελετή με θέμα τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, στο ξενοδοχείο Kings Oak, στο Έσσεξ, τον Ιούνιο του 2022.

Η Φοξ έφτασε στην τελετή με ένα λευκό ταξί, διακοσμημένο με ροζ κορδέλες, και μια εντυπωσιακή κόκκινη ανθοδέσμη σε σχήμα καρδιάς. Η σταρ είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη σχέση της με την Όλσεν, μετά την αποχώρησή της από το σπίτι του «Celebrity Big Brother», το 2017.

«Έχω πλέον ερωτευτεί μια άλλη γυναίκα», είπε. «Γνώρισα κάποια πριν από μερικούς μήνες και είμαι πολύ ευτυχισμένη. Όσο μεγαλώνεις, η ζωή περνάει τόσο γρήγορα».



