Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Selena Gomez: Έδειξε το στήθος της στο Instagram, αλλά μετάνιωσε και διέγραψε τις φωτογραφίες…

Η σταρ του «Only Murders in the Building» δημοσίευσε τις τολμηρές εικόνες την Κυριακή, αλλά τις «κατέβασε» μέσα σε λίγα λεπτά 

Η Selena Gomez

Η Selena Gomez αποφάσισε ότι θα ήταν καλό να μας δείξει το στήθος της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά στη συνέχεια μετάνιωσε και «διέγραψε» τις φωτογραφίες. 

Η Selena Gomez

Σε μια σειρά από selfies στο Instagram που έχουν διαγραφεί από τότε, η σταρ του «Only Murders in the Building» κοιτούσε αισθησιακά την κάμερα και έπαιρνε προκλητικές πόζες. 

Η Selena δημοσίευσε τις τολμηρές εικόνες την Κυριακή, αλλά τις «κατέβασε» μέσα σε λίγα λεπτά. Τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η παραγωγή του sequel της σειράς «Wizards of Waverly Place», στην οποία είναι εκτελεστική παραγωγός.

Η Gomez επαναλαμβάνει το ρόλο της ως Alex Russo και ο David Henrie, 34 ετών, επιστρέφει επίσης ως ο αδελφός της στην οθόνη. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σελένα Γκόμεζ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
151 0 Bookmark