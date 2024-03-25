Η Selena Gomez αποφάσισε ότι θα ήταν καλό να μας δείξει το στήθος της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά στη συνέχεια μετάνιωσε και «διέγραψε» τις φωτογραφίες.

Σε μια σειρά από selfies στο Instagram που έχουν διαγραφεί από τότε, η σταρ του «Only Murders in the Building» κοιτούσε αισθησιακά την κάμερα και έπαιρνε προκλητικές πόζες.

Selena Gomez puts on a VERY busty display in since-deleted Instagram selfies while rocking a plunging black bra https://t.co/xAvFqvg0Mp — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 24, 2024

Η Selena δημοσίευσε τις τολμηρές εικόνες την Κυριακή, αλλά τις «κατέβασε» μέσα σε λίγα λεπτά. Τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η παραγωγή του sequel της σειράς «Wizards of Waverly Place», στην οποία είναι εκτελεστική παραγωγός.

Η Gomez επαναλαμβάνει το ρόλο της ως Alex Russo και ο David Henrie, 34 ετών, επιστρέφει επίσης ως ο αδελφός της στην οθόνη.

Πηγή: skai.gr

