Τέσσερις λόγοι υγείας που τα μαλλιά σου είναι θαμπά και εύθραυστα

Ωστόσο καλό είναι να τσεκάρουμε και να προσέχουμε το σώμα μας συχνά γιατί μας δίνει σημάδια πως κάτι δεν πάει καλά.

Τα μαλλιά μας αποτελούνται από κύτταρα τα οποία ανανεώνονται πολύ γρήγορα κι έτσι απαιτούν πολλές θρεπτικές ουσίες από τον οργανισμό μας. Το αποτέλεσμα είναι, όταν αυτές εκλείπουν από το σώμα, να φαίνεται άμεσα στη γενική εικόνα των μαλλιών μας.

Όσο αναζητάς την κατάλληλη θεραπεία μαλλιών για κατεστραμμένα μαλλιά ανακάλυψε τους βασικότερους λόγους υγείας οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα την υγεία των μαλλιών μας και προκαλούν την αποδυνάμωση τους.

#1. Χαμηλή φερριτίνη

Η αναιμία, ή αλλιώς η έλλειψη σιδήρου αποτελεί μια από τις πιο συνηθισμένες αιτίες για τα θαμπά και άτονα μαλλιά, εξίσου όμως σοβαρή καθώς ο σίδηρος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συστατικά του αίματος. Η έλλειψη της αναγκάζει τον οργανισμό να θέτει άλλες προτεραιότητες, βάζοντας τα μαλλιά στη τελευταία θέση.

#2. Πιθανή ύπαρξη φλεγμονών

Αυτό μπορεί να σημαίνει την ύπαρξη κάποιο αυτοάνοσου όπως η νόσος του Crohn ή το ευερέθιστο έντερο, κι έτσι ο οργανισμός να βρίσκεται σε μόνιμη κατάστασης επιφυλακής και συναγερμού. Ως αποτέλεσμα, επικεντρώνει στην αντιμετώπιση του προβλήματος και κρατά όλες τις θρεπτικές ουσίες για τον σκοπό της επιβίωσης του και όχι των μαλλιών.

#3. Ανεπάρκεια βιταμινών

Αυτός ο λόγος είναι σχεδόν πάντα σε συνάρτηση με την αναιμία για αυτό και πολύ συχνά παίρνουμε συμπληρώματα που καλύπτουν και τις δύο περιπτώσεις. Χαρακτηριστική ανεπάρκεια είναι αυτή των βιταμινών D και B12 οι οποίες είναι σημαντικές για την ενέργεια, τη διάθεση αλλά και την εμφάνιση μας.

#4. Ορμονικές αλλαγές και ανισορροπία

Περιπτώσεις όπως οι πολυκυστικές ωοθήκες, οι αναταραχές στον θυροειδή και η εμμηνόπαυση με όλα τα στάδια του πριν και μετά, επηρεάζουν κατά πολύ τις ορμόνες άρα κομμάτια του οργανισμού μας όπως τα μαλλιά, η επιδερμίδα αλλά και το βάρος.

Πότε πρέπει να επισκεφθείς ένα γιατρό;

Όταν παρατηρήσεις πως τα μαλλιά σου αραιώνουν ή πέφτουν με μεγαλύτερη ένταση και συχνότητα από ότι το συνηθισμένο, ή όταν λεπτύνει η τρίχα σου και σπάει με κάθε αφορμή, καλό είναι να επισκεφθείς ένα γιατρό ώστε να σε παραπέμψει να κάνεις τις απαραίτητες εξετάσεις και να βρει την αιτία.

Το σίγουρο είναι πως δεν πρέπει να πανικοβάλλεσαι και να είσαι ήσυχη πως με φαρμακευτική θεραπεία ή συμπληρώματα διατροφής θα αντιμετωπιστεί το κάθε θέμα και τα μαλλιά σου θα ξανά είναι υγιή και λαμπερά.

