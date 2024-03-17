Λογαριασμός
«Η καλύτερη στιγμή»: Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα εντυπωσιάζει με σχιστό φόρεμα στο Μόντε Κάρλο 

«Φωτιά στα κόκκινα» η 53χρονη Σλοβάκα ηθοποιός και μοντέλο

Sklenaricova

Η εκρηκτική Αντριάνα Σκλεναρίκοβα φωτογραφήθηκε από τον Φιλίπ Ντοϊνόν με ένα φόρεμα με βαθύ σκίσιμο στο «κόκκινο της φωτιάς» στο καζίνο του Μόντε Κάρλο και εντυπωσίασε. 

«Φωτιά στα κόκκινα», πραγματικά, η 53χρονη Σλοβάκα ηθοποιός και μοντέλο, που έχει ένα λακωνικό μήνυμα στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram: «Η καλύτερη στιγμή». Με πάνω από 2.500 «μου αρέσει» οι ακόλουθοί της συμφωνούν ότι είναι... η καλύτερη στιγμή της. 
 

