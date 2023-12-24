Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Η μέρα χαρακτηρίζεται από τις ευνοϊκές. Δημιουργική και με ευχάριστες συναντήσεις. Θα σας δοθεί η ευκαιρία να γεφυρώσετε τυχόν χάσμα με το πρόσωπο που αγαπάτε. Βάλτε σε πράξη στόχους και οικονομικά σχέδια που μπορούν να σας αποδώσουν άμεσα, αν οι επαφές σας είναι οι κατάλληλες και συγκεκριμένες. Μην βιάζεστε στις επιλογές σας. Προσέχετε ποιους βάζετε στην ζωή σας, γιατί αύριο μπορεί να είναι αργά να το μετανιώσετε



Ταύρος

Ίσως να αισθανθείτε κάπως άβολα στον εργασιακό σας χώρο, κάτι που θα οφείλεται στον τρόπο που θα σας αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοι ή οι συνεργάτες. Βρείτε τον τρόπο να συνυπάρξετε αρμονικά μαζί τους, γιατί δεν είναι κατάλληλη η εποχή για αλλαγές σε επαγγελματικό επίπεδο. Αφιερώστε λίγο χρόνο στα άτομα που σας περιβάλλουν, έστω και αν δεν πρόκειται για άτομα που αισθάνεστε ιδιαίτερα οικεία μαζί τους. Έχουν ανάγκη από τον καλό σας λόγο ή την συμβουλή σας για να ξεπεράσουν κάποιες δυσκολίες.



Δίδυμοι

Ωραία είναι να ζει κανείς αυθόρμητα και απρογραμμάτιστα, το πλανητικό σκηνικό όμως θα σας φέρει αντιμέτωπους με τις ευθύνες σας και θα απαιτήσει από σας λεπτομερή προγραμματισμός και ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Κάτι ή κάποιος από το παρελθόν σας, αναμοχλεύει μνήμες προ πολλού ξεχασμένες και σας ταξιδεύει σε πιο αθώες εποχές. Χαρείτε αυτό το αναπάντεχο flash-back…



Καρκίνος

Αξιολογήστε εκ νέου την πορεία και τους στόχους σας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Δεν είναι αρμονική μέρα για τις σχέσεις σας και θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στις διατυπώσεις σας. Θα πρέπει να μάθετε να λέτε «όχι» σε ότι δεν σας εκφράζει και θεωρείτε ότι δεν σας χρησιμεύει. Ιδανική μέρα είναι η σημερινή για να ξεκινήσετε την νέα σας ζωή με επιλογές που να σας εξυπηρετούν …



Λέων

Κάποια μικρά εμπόδια θα σας εκνευρίσουν σήμερα. Δεν αξίζει όμως να αναστατώνεστε, αφού το τοπίο θα καθαρίσει αργότερα. Στον αισθηματικό τομέα δημιουργείται κλήμα ανανέωσης. Η μέρα σας κάνει πιο συναισθηματικούς, θέλετε να έρθετε κοντά στον ερωτικό σας σύντροφο, καλύπτοντας έτσι τα κενά που δημιουργήθηκαν στην σχέση σας τις προηγούμενες μέρες.



Παρθένος

Επικεντρωθείτε στα οικονομικά σας σήμερα και κάντε έναν σοβαρό προγραμματισμό. Επικεντρωθείτε στα απαραίτητα που πρέπει να καλύψετε και απορρίψτε από την τρέχουσα πραγματικότητα ότι δεν είναι απαραίτητο. Μην αφήνετε όμως τα υλικά αποκτήματα να καθορίζουν την στάση, την συμπεριφορά και τον μελλοντικό προγραμματισμό σας, γιατί πέρα από την ύλη υπάρχει και το πνεύμα, που προσπαθείτε να το θέσετε στο περιθώριο…



Ζυγός

Υπάρχει η υποψία μιας νέας αρχής στον αέρα σήμερα. Μπορεί να είναι μια νέα συνεργασία, μια αλλαγή καριέρας που πλησιάζει ή ακόμη και μια σημαντική αλλαγή στην προσωπική σας ζωή, όπως μια νέα σχέση ή ένας γάμος. Διατηρήστε τις ισορροπίες ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή, φροντίζοντας παράλληλα για την καλή φυσική σας κατάσταση και την υγεία σας.



Σκορπιός

Δεν θα πρέπει να θεωρείτε κανέναν και τίποτε στην ζωή σας δεδομένο. Καθώς τα μεγάλα και σπουδαία πλησιάζουν, επενδύστε στις προσωπικές σας σχέσεις, μια και τα στηρίγματα στην ζωή δεν σας περισσεύουν… Το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο, είτε στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε στο εργασιακό. Εάν αφεθείτε και εκφραστείτε ελεύθερα, η βλάβη στις σχέσεις σας που θα προκαλέσετε θα είναι σημαντική. Προσοχή λοιπόν και διπλωματία απαιτείται…



Τοξότης

Είστε ξεροκέφαλοι και απόλυτοι σε θέματα που αφορούν την οικογενειακή σας ζωή ή την σχέση σας με τον σύντροφό σας. Με αυτό τον τρόπο όμως δημιουργείτε περισσότερη ένταση και δεν αφήνετε περιθώρια επίλυση των όποιων προβλημάτων… Προσοχή στην διαχείριση των οικονομικών σας θα χρειαστεί σήμερα για να μην δημιουργήσετε κάποια νέα δυσεπίλυτα προβλήματα. Κάποια σημαντικά βήματα θα κάνετε σήμερα που θα σηματοδοτήσουν την εξέλιξη της καριέρας σας.



Αιγόκερως

Μια επιτυχία που θα υπάρξει σήμερα σαφώς και δεν θα πρέπει να σας κάνει να χαλαρώσετε τις προσπάθειες σας. Χρειάζεται εγρήγορση και συνεχή πάλη για να τα καταφέρετε. Μπείτε μπροστά και εμπνεύστε τα άτομα που βρίσκονται γύρω σας! Έχετε την ικανότητα, αλλά και τις εμπειρίες που απαιτούνται για να δείξετε τον σωστό δρόμο…



Υδροχόος

Πολλές συζητήσεις σήμερα για προβλήματα οικογενειακά. Κρατήστε ήπιους τόνους και μην εκνευρίζεστε. Για τους ερωτευμένους η ατμόσφαιρα είναι αρκετά ειδυλλιακή. Μην επιβάλετε ωστόσο τις απόψεις σας με τρόπο μαχητικό. Ένας καινούργιος φίλος μπορεί να σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος. Προσοχή όμως στην οδήγηση και τα αλκοολούχα ποτά.



Ιχθείς

Είστε αρκετά ευαίσθητοι και ευαισθητοποιημένοι αναφορικά με προβλήματα που απασχολούν μέλη της οικογένειας σας ή αγαπημένα σας πρόσωπα. Χαρίστε τους την στήριξη και αγάπη σας. Επίσης, εάν έχετε ξεκινήσει πρόσφατα μια συναισθηματική σχέση, ίσως να αισθανθείτε μια έντονη ανασφάλεια για τον άνθρωπο σας και για τις πραγματικές προθέσεις του…

Πηγή: skai.gr

