Ο μεγιστάνας Ρούπερτ Μέρντοχ παντρεύεται στα 92 του για πέμπτη φορά - Ποια είναι η τυχερή

Όταν είσαι ο Ρούπερ Μερντοχ έχει τα χρήματα για να κάνεις ότι θέλεις – ακόμα και να παντρευτείς για πέμπτη φορά στα 92 σου (πληρώνοντας φυσικά όλες τις, γενναίες διατροφές στις 4 πρώην συζύγους σου).

Ο 92χρονος μεγιστάνας των ΜΜΕ, σε συνέντευξή του στην δική του εφημερίδα «New York Post, αποκάλυψε ότι αρραβωνιάστηκε την νέα του αγαπημένη, μία 66χρονη κυρία ονόματι Αν Άσλεϊ Σμιθ.

Ο Μέρντοχ της έκανε πρόταση γάμου την ημέρα του Αγίου Πατρικίου στη Νέα Υόρκη, με ένα ανάλογου κύρους διαμαντένιο μονόπετρο που «διάλεξε προσωπικά ο ίδιος».

