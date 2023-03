Lil Nas X: Περνά στην αντεπίθεση και τα βάζει με τα τρολ – Τον κατηγορούν για «ψεύτικη» ομοφυλοφιλία

Ένα πρόσφατο viral κλιπ του Lil Nas X να εμφανίζεται στο Lollapalooza Chile έκανε μια ομάδα χρηστών του Twitter να θυμώσει μαζί του και να του «επιτεθεί».

Ωστόσο, ο Lil Nas X κατακεραύνωσε τους χρήστες που ισχυρίστηκαν ότι η ομοφυλοφιλία του δεν ήταν γνήσια. Κάποιοι χρήστες δημοσίευσαν βίντεο του καλλιτέχνη και έγραψαν: «Νιώθω ότι δεν είναι πραγματικά ομοφυλόφιλος ή προσποιείται ότι είναι τόσο… θηλυκός».

Ο Nas X δεν δίστασε να τα βάλει μαζί τους, κάνοντας λόγο για «ειδικούς στα οιστρογόνα». Στη δεύτερη αντεπίθεσή του, ο μουσικός προσπάθησε να γελοιοποιήσει ορισμένους χρήστες που έγραφαν για το πρότυπο του σωστού ομοφυλόφιλου, σύμφωνα με τους ίδιους.

Οι θαυμαστές του Lil Nas X έσπευσαν να σταθούν στο πλευρό του ράπερ, ο οποίος έκανε coming out στην οικογένεια και τους θαυμαστές του τον Ιούνιο του 2019.



do i have to give head at 3:45 am behind a mcdonalds in chicago on a friday night during the middle of pride month while streaming on twitch and ig live for y’all to realize i am really a fruitcake https://t.co/u68xW1VRyY