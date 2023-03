Το κατά Madonna… Ευαγγέλιον για την οικογένεια και τα παιδιά της – Να είστε ευτυχισμένοι με ό,τι έχετε

To κατά Madonna… Ευαγγέλιον για την οικογένεια και τα παιδιά της αποκαλύφθηκε από την ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η διάσημη τραγουδίστρια «ανέβασε» στο Instagram Story της, μια πινακίδα με πέντε απλούς κανόνες που θέλει να τηρούν όλοι στο σπίτι. Η σύντομη λίστα της βασίλισσας της ποπ περιλαμβάνει τους παρακάτω κανόνες: Όλοι να χαμογελούν, να είναι ευτυχισμένοι, να ακούει ο ένας τον άλλον, να μιλούν ευγενικά και με καλοσύνη και να είναι ευχαριστημένοι με ό,τι έχουν.

Η διάσημη τραγουδίστρια του «Material Girl», η οποία αυτή την εποχή βγαίνει με τον 29χρονο προπονητή πυγμαχίας Josh Popper, μοιράστηκε τους κανόνες του σπιτιού και της οικογένειά της λίγο πριν ξεκινήσει την παγκόσμια περιοδεία της για την 40η επέτειό της.

Η μητέρα έξι παιδιών επέλεξε να μην γράψει τίποτα στην ανάρτησή της, αφήνοντας την πινακίδα να «μιλήσει» από μόνη της. Οι πέντε κανόνες φάνηκε να είναι μια υπενθύμιση για την ίδια και τα έξι παιδιά της.

Το μεγαλύτερο παιδί της είναι η 26χρονη κόρη της, Lourdes Leon, την οποία απέκτησε με τον ιδρυτή της Apple, Carlos Leon, με τον οποίο έβγαινε για τρία χρόνια τη δεκαετία του '90.

Το δεύτερο μεγαλύτερο παιδί της είναι ο γιος της Rocco Ritchie, τον οποίο καλωσόρισε με τον πρώην σύζυγό της Guy Ritchie το 2000. Το πρώην ζευγάρι ήταν παντρεμένο για οκτώ χρόνια πριν χωρίσουν το 2008. Αργότερα, η Μαντόνα υιοθέτησε τον γιο της David Banda και τις τρεις κόρες της, Mercy James καθώς και τις δίδυμες Stelle και Estere Ciccione.

Happy Birthday Lourdes Maria!

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉.

Im so Proud of the Woman, Artist, Human—-You have Become! 💘

Never forget who you are, little STAR…….shining brighter than all the Stars in the Sky 🌟🌟🌟🌟🌟 pic.twitter.com/H22dNLX0J5